İslam Memiş ilk kez bu kadar emin konuştu: Düşecek! Almayan varsa alsın
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Memiş, altın ve gümüş gibi emtiaların yeni haftada düşeceğini söyledi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar endeksinin yeni haftada yükseleceğini, emtiaların ise düşeceğini tahmin etti.
İslam Memiş sosyal medya hesabından yeni haftaya ilişkin önemli tahminlerde bulundu.
Memiş yaptığı açıklamada, "Dolar endeksi yükselir, emtialar da geriler. Bu hafta için böyle. Emtialar da bu hafta almayanlar için alım fırsatı. Haniciler ve kumarcılar malum; Onlar at yarışı oynamaya devam" dedi.
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