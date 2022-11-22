  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her yere yerleşmişler, temizle temizle bitmiyor! Şimdi de oradan çıktılar! 80 milyon gitmiş

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den ‘zamcı’ marketler açıklaması FETÖ ile ilişkileri araştırılsın

Araplar o ürün için Türkiye'ye geliyor! Dev yatırım yapacaklar

Kiracılar dikkat! Bunlar altın değerinde

Pakistan’a Türk uçaksavarı! İmzalar atıldı, dost ülkeye gönderilecek: CANiK M2 QCB ihracatı

Zelenski savaşın 271. gününde duyurdu! Durum ağır

Doları olanlar dikkat! 6 dev banka ve kurum dolar tahminini duyurdu: Tüm piyasa ters düz olabilir

Türkiye listeyi alt üst etti! İşte Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri...

Akılalmaz yöntem! PKK'nın cezaevi talimatnamesi kılpayı yakalandı

Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi
Ekonomi İslam Memiş ilk kez bu kadar emin konuştu: Düşecek! Almayan varsa alsın
Ekonomi

İslam Memiş ilk kez bu kadar emin konuştu: Düşecek! Almayan varsa alsın

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Memiş, altın ve gümüş gibi emtiaların yeni haftada düşeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 16:40:00 -
İslam Memiş ilk kez bu kadar emin konuştu: Düşecek! Almayan varsa alsın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar endeksinin yeni haftada yükseleceğini, emtiaların ise düşeceğini tahmin etti.

İslam Memiş sosyal medya hesabından yeni haftaya ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Memiş yaptığı açıklamada, "Dolar endeksi yükselir, emtialar da geriler. Bu hafta için böyle. Emtialar da bu hafta almayanlar için alım fırsatı. Haniciler ve kumarcılar malum; Onlar at yarışı oynamaya devam" dedi.

Doları olanlar dikkat! İslam Memiş'ten dolar için 40 lira açıklaması: Taksim'deki saldırının ardından...
Doları olanlar dikkat! İslam Memiş'ten dolar için 40 lira açıklaması: Taksim'deki saldırının ardından...

Ekonomi

Doları olanlar dikkat! İslam Memiş'ten dolar için 40 lira açıklaması: Taksim'deki saldırının ardından...

İslam Memiş son altın tahminini duyurdu: Aman uzak durun
İslam Memiş son altın tahminini duyurdu: Aman uzak durun

Ekonomi

İslam Memiş son altın tahminini duyurdu: Aman uzak durun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in son tahmini olay: Patronların servetlerine çökecekler! Gözaltılara dikkat
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in son tahmini olay: Patronların servetlerine çökecekler! Gözaltılara dikkat

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in son tahmini olay: Patronların servetlerine çökecekler! Gözaltılara dikkat

Altın Uzmanı İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altın alamayan hemen bunu alsın
Altın Uzmanı İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altın alamayan hemen bunu alsın

Ekonomi

Altın Uzmanı İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altın alamayan hemen bunu alsın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 50 lira birden artacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 50 lira birden artacak

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 50 lira birden artacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23