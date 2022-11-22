İslam Memiş ilk kez bu kadar emin konuştu: Düşecek! Almayan varsa alsın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar endeksinin yeni haftada yükseleceğini, emtiaların ise düşeceğini tahmin etti.

İslam Memiş sosyal medya hesabından yeni haftaya ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Memiş yaptığı açıklamada, "Dolar endeksi yükselir, emtialar da geriler. Bu hafta için böyle. Emtialar da bu hafta almayanlar için alım fırsatı. Haniciler ve kumarcılar malum; Onlar at yarışı oynamaya devam" dedi.