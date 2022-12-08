İslam Memiş ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurmuştu! Darphane tarihi altın adımını attı

Darphanede 104 yıl sonra Reşat Beşlisi basımına başlandı. Yeni beşlilerle Reşat altında yaşanan ayar sorununun çözülmesi bekleniyor.

Darphane 104 yıl gibi uzun bir süreden sonra ilk kez Reşat Beşlisi basacak. Bu uygulama ile reşat altında yaşanan ayar sorununun çözülmesi bekleniyor.

Dün piyasaya sürüldü

Darphane tarafından bugün itibari ile Reşat Beşlisi piyasaya sürüldü. İstanbul Kuyumcular Odası konuya dair yaptığı açıklamada "Reşat altınlarına özellikle Anadolu'dan büyük talep var. Reşat Lira'nın ardından Reşat Beşli'nin de orijinal kalıplarıyla yeniden üretilmesi hem piyasadaki olumsuzlukların önüne geçecek, hem de Reşat altınlarıyla ilgili talep noktasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Tüm sektör adına Darphane yetkililerine bu talebimizle ilgili yakın ilgileri ve olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş duyurmuştu

İslam Memiş daha önce yaptığı bir açıklamada Darphane Reşat Beşlilerinin piyasaya sürüleceği tarihi şu sözlerle duyurmuştu: "Biliyorsunuz daha önceki yıllarda yayınlarımda reşat altın basımıyla alakalı birçok köşe yazılarım, söylemlerim oldu. Bu konuyla alakalı çalışmalarım oldu. Darphane artık reşat altın basımına başladı ve piyasalara 22 ayar olarak sürülüyor. Şimdi, bugünkü gelen haber şu. Darphane artık reşat beşi bir yerde altını da 7 Aralık tarihi itibarıyla piyasaya sürecek. Kaos ve karışıklık çözüldü. Reşat altınlar artık piyasalarda alım yaparken 21 ayar mı, düşük ayar mı diye söylemesine gerek yok, Darphane'nin bastıkları 22 ayardır. Bugüne kadar dolaşanların yüzde 90'ı 21 ayar ve daha düşüktü. Artık basılanlar 22 ayar olacağından böyle bir problem yok."