İslam Memiş gram altında yeni bombasını patlattı: 'Bunu bilmeniz lazım' diyerek seslendi... Altın fiyatları

Gram altın için yeni değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş'in, yatırımcılar için 'Bunu bilmeniz lazım' dediği uyarılar dikkat çekti. İslam Memiş, gümüş, dolar, euro, borsa değerlendirmeleri de yaparken, zirve beklentisini açıkladı.

Gram altın ve gümüşte düşüşler sürecek mi? Gram altın yükselir mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düşüşteki altın ve gümüşü değerlendirdi. Memiş'in zirve tahmini de dikkat çekti.

Haberglobal'e göre; Borsa tahminleriyle sözlerine başlayan İslam Memiş, "Piyasalardaki son durumu yorumlamak için karşınızdayım. Borsa İstanbul 100 Endeksi, depremin birinci ve ikinci gününde açık kalmıştı, daha sonra kapatıldı, 14 Şubat'a kadar kapalı kaldı. Açık kalma sürecinde konuştuk, yanlış karardı. Düşüncem aynı. Borsa tarafında tekrar yeni kararlarla, tedbirlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığının güçlü olduğunu ifade etmiştim. 5000 puan seviyesinde bir rakam var. Şubat sonuna kadar da yüksek kalmaya devam edecek diye tahmin ediyorum. Muhtemelen önümüzdeki haftaların sonuna kadar da yüksek kalmaya devam eder" dedi.

DOLAR NE OLUR?

Memiş, dolar ve euro için şu tahminleri yaptı: Dolar TL 18.85 ekranlarda. Serbest piyasalarda 19 lira üzerinde bir kur var. 19.10-14 aralığında dalgalanıyor. Euro TL kuru 20.14 ekranlarda. Serbest piyasalarda 20.35-41 aralığında. Makas aralığı geniş. Euro dolar paritesi 1.11'e kadar yükselmişti, oradan satış baskısı geldi. 1.07'ye kadar düşüş trendini beklemiştik. 1.0665. Aşağıda 1.0580 gibi bir alan var. Pariteyi takip eden arkadaşlarımızın da bu seviyelerin sonlarında. 1.0580-1.0650 bant aralıklarının fırsat sunduğunu düşünmekteyim. Yani euro dolar paritesi düşük.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

"Gram altın TL ekranlarda 1115 lira. Serbest piyasalarda 1132-37 lira aralığında gram altın. Gram altın 1198'e kadar yükselince, şubatın 15'ine kadar 1140'a kadar gerilemeden bahsetmiştim. Bu bir miktar daha aşağı çekildi. TL'de bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcı da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmeli. Ons bazında baskılanma devam etse de gram altın TL orta ve uzun vadede alım fırsatları vermeye devam ediyor. Eline yeni TL geçenler bu bant aralığının kalıcı olamayacağını göz önünde bulundurmalı. Agresif yükselişleri hazirandan sonra beklemeye devam ediyoruz. Bu fiyatlar kalıcı değil.

Ons altın 1850-1900 doları takip edecektik. Onun da aşağısı kırıldı. Güçlü bir destek seviyesi 1830 dolar. Aşağı kırılırsa 1810 dolar var. Tutunma çabasını sürdürüyor. Elinde dolar olan, ons altındaki düşük rakamları bekleyen, 2023 yılı için 2350 dolar, 2500 dolar öngörüm hala geçerli. Bu fiyatlamalar düşük. Parite üzerinden işlem yapılması gerektiğini de belirtmek isterim ons tarafında.

Gümüşün ons fiyatında da sert geri çekilme gördük. 21.59 dolar seviyesinde. Elinde dolar bulunduranın bu fiyatlamaların ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Gram fiyatı 12-13 lira, Kapalıçarşı'da ise 13.70 lira seviyesinde. Acımız büyük olduğu için deprem nedeniyle, çok dillendiremedik piyasaları. Özellikle hem gram altın TL'de hem de gümüş gramında ciddi bir makas aralığı var. Ekran fiyatlarına sakın kanmayın. 40-50 lira bir makas aralığı var. Ekranlardaki fiyatlar geçerli değildir. Alım satım yapacaklar bunu mutlaka göz önünde bulundurmalı. Gümüşün gramında da 14 lira altında bir rakam göremedim. 13.60 gördüm bazı bankalarda ama işlem yapmaya geldiğinizde bankalarda buralardan vermiyorlar.

Kripto paralarda 20-25 bin dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Eğer 25 bin dolar seviyesi üzerinde ataklar görürsek, bir sonraki ataklarda 28 bin doları göreceğiz.

Emtia fiyatları neden geriledi peki? Dolar endeksi 104.17'ye kadar tekrar çıktı. ABD'deki enflasyon beklentinin üzerinde geldi. Dolar endeksi güç topladı ve emtia fiyatları negatif etkilendi."