İslam Memiş gram altın için rakam verdi!

İsrail - İran hattındaki gerilim ve İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısı sonra küresel piyasalarda da endişe hakim. Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar saldırılar sonrası piyasaların nasıl etkileneceğini ve altın fiyatlarındaki son gelişmeleri merak ederken İslam Memiş, yeni değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. İsrail'in konsolosluk saldırısı sonrasında İran harekete geçti, İsrail'e çok sayıda füze ve İHA saldırısı düzenledi. Küresel piyasalarda 'savaş' endişesi hakim. Gözler ise pazartesi sabahına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelişmeleri yorumlayarak gram altın için yeni rakam verdi. Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceğini söyledi.

KÜRESEL PİYASALARDA SERT DALGALANMA ENDİŞESİ

İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde şu düşünceleri kaydetti:

"İran'ın misillemesi bekleniyordu, İran'ın İsrail'e misilleme yaptığına dair açıklamalar geldi. Beklenen bu haberle birlikte küresel piyasalarda ciddi sert dalgalanmalar olacak."

"Dünya artık bugünden itibaren yeni bir savaş fiyatlaması içine girecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı, bu Türkiye için avantaj."

"Dün 2 bin 431 dolar seviyesine kadar yükselen bir altın ons fiyatı vardı. Panik alımı yapmamaları konusunda ciddi bir uyarım vardı. Akşam saatlerinde 100 dolarlık bir gerileme yaşandı."

"Gram altın /TL fiyatında 2700 lira seviyesine kadar bir yükseliş vardı. Burada 140 liralık bir gerileme oldu. Haftayı 2 bin 575 lira seviyesinde tamamladı."

"Bugünden itibaren dünyada yatırımcıların daha fazla batak vereceği bir süreç başladı. Konu savaş olunca küresel ekonomik belirsizlikler dünya ekonomilerinde ciddi bir karadelik oluşması kaçınılmaz olacaktır."

"Bu saatten sonra kişi elindeki birikimlerin miktarına odaklanmalı. Piyasalar haftaya nasıl açılış yapar? Açılıştan sonra ne yapılmalı?"

DOLAR TL KURU

"Pazartesi günü itibariyle dolar TL kuru 35 lira seviyesini yukarı yönlü kırabilir."

"Dolar tarafında ticaret yapanlar bilgisi olsun, düşüş ihtimali yok, beklentim geçerli."

"Ons altın tarafında 2343 dolar seviyesinde haftayı tamamlamıştık."

"Panik alımı yapılmaması konusunda uyarılarım vardı. 100 dolarlık gerileme oldu, savaş korkusu olanlar alabilir uyarım vardı."

"Ons altın 3 bin dolar seviyesine kadar yükselebilir."

"Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2575 lira seviyesinde. Pazartesi günü itibariyle 3 bin TL'li rakamlar görülebilir. Sürpriz değil."

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