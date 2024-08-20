İslam Memiş, eski ev eski araba alın dedi net konuştu! Bu şekilde alanlar çok üzülecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, milyonlarca insana çağrı yaptı ve eski ev, eski araba alın dedi. Zorunlu olmadıkça alışveriş yapılmaması tavsiyesinde bulunan Memiş, dijitalleşmeyle ilgili önemli bir açıklama yaptı ve "Aralık ayında size özel tasarladıkları Dijital koltukları tanıtacaklar." diyerek bu koltukların ne işe yaradığını anlattı

Zaman zaman önemli uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden çok önemli hatırlatmalarda bulundu ve milyonlarca insana çağrı yaptı.

Ek iş yapın tavsiyesinde bulunan Memiş, eski araba, eski ev alın dedi ve önümüzdeki dönemlerde her şeyin kiralanacağı bir süreci yaşayacaklarını ifade etti.

tanıtacaklar. İnternet bağlantılı, kalkmadan günlerce oturacağınız, hatta uyuyacağınız bir koltuk." dedi.

İşte İslam Memiş'in sosyal medya üzerinden yaptığı o paylaşımlar

2025’e hazırlık için ek iş arayışı önemli olacak. Ek iş, candır. Bugün yapan da candır. Bugün farkındalığı oluşan ve arayış da olan da.

Ben size yenidünya sisteminde “Herşeyi kiralayacaksınız” dediğimde.

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Aralık ayında size özel tasarladıkları “Dijital koltukları” tanıtacaklar. İnternet bağlantılı, kalkmadan günlerce oturacağınız, hatta uyuyacağınız bir koltuk. Yeni nesil evden çıkmak istemeyecek. Her şey istedikleri gibi tam gaz devam.

Her şey kiralanacaksa malın bir sahibi var. Kim, kimden kiralayacak? Neden dünyada alım gücü azalıyor, neden dünya insanı fakirleşiyor? Her şey kontrollü. Herkes görevini yapıyor. Karşı çıkan gereken cevabı alır.



2030’a kadar ben size önceden her şeyi söyleyeceğim. Ama ondan sonra yalnızsınız. Küreselcilerin hizmetkârlarını eleştirmek size bir şey kazandırmayacak. Onlar sırayla işini yapıp gidecek. Ben buradayım, sizi yalnız bırakmayacağım. Sadece alanınızı daraltın. Bol nakit, az insan. İşinize sahip çıkın!

Eski ev, eski araba alın. Zorunlu olmadıkça gereksiz alış-veriş yapmayın. Paranızın kıymetini bilin. Şımarıklık yapan sistemin kölesi olacak. Her gün şikayet, her gün eleştirerek hayatını hebâ edecek. Siz aksine daha çok çalışın, gerekirse ek iş yapın. Mal sahibi olan son nesil biziz.