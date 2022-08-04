İslam Memiş dolar tahmini konusunda çılgına döndü: Dolar kuru 10 liraya düşmez! 40 lira...

Dolar/TL kuru dün 18 liranın üzerine çıkarak 20 Aralık sonrası ilk kez kritik görülen seviyeyi aştı. Kur Fed’den gelen açıklamalar ve yurt içinde enflasyonun zirve yapmasının ardından yıl içi en yüksek seviyeyi gördü. Dolar ve altın yatırımcıları analist yorumlarını araştırırken Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten yıl sonu için dolar tahmini geldi. İslam Memiş piyasadaki dolar tahminleri için de kritik bir yorumda bulundu ve, “Buna nasıl inanırsınız’ diyerek sitem etti.

Dün açıklanan ve yüzde 80 sınırına dayanan enflasyon verisi sonrası yaşanan bu hareketliliğin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Dolar alınabilir mi?”, “Dolar 10 lira mı olacak 40 lira mı?” gibi sorulara Youtube kanalında yayınladığı yeni videosuyla yanıt verdi.

Manipülasyon var

"TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Yüzde 80'i bulmadı. 24 yılın zirvesinde. Amerika'da 41 yılın Avrupa'da 40 yılın zirvesinde. Enflasyonla mücadele kolay olmadı. Enflasyon bilerek artırıldı. Alım gücü düşsün diye yapıldı. İnsanlar al-sat yaparak zengin olacaklarını sandılar. Israrla nakit bir dünya olduğunu söyledim. Manipülasyon var. 2022 yılı soygun yılıdır. 7 aydır bunu tekrarladım. Yılın 3 ay bıkmadan usanmadan parite işlemi öğrettim. Sepet yapmayı öğrettim. Türkiye sepet yapmasını bilmiyordur. Döviz emtia kripto olsun tek bir emtiaya yatırım yapma. Bugünlerin haberini önceden sık sık tekrarladım. Ayazda kalırsınız. En sadık dostun cebindir. Bunlara bakın”

Dolar 10 lira olur mu?

İslam Memiş piyasada yer alan dolar ‘10 lira mı, 40 lira mı olacak?’ söylemlerine de açıklık getirdi. Memiş, “2 grup var. Biri dolar 30-40 lira olacak diyor. Diğeri 10 lira olacak. Yahu siz akıllı insanlarsınız. Bugün ki ekonomik koşullarda nasıl dolar 10 lira olur? Buna nasıl inanırsınız! Buna inanmanız için enflasyonun 20 olması lazım. Kiranın 3 bin değil bin lira olması lazım. 10 Lira olacakmış! Beklersin. Boşuna bekleme. Dolar 30-40 lira olacakmış. Şovmen bunlar. Dolar yıl sonunda 21 olabilir. Bugünkü teknik bu. Dolar bir yatırım aracı değil ödeme aracıdır. Euro/Sterlin değer kaybetmiş. Madem yatırım yapacaksın. Akıllı yere yap. Ben ve yol arkadaşlarım Borsa İstanbul'a girdik. Dövizden kat kat fazla kazandık. Biz dövizi yatırım aracı olarak görmedik. Gram altın şişti. Piyasayı manipüle ediyorlar. Bu fiyatlardan altın almayın. Gaza gelip satmayın. Buradaki detay miktar üzerinden gitmek” ifadelerini kullandı.