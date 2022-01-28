İslam Memiş dolar için tarih verdi: Daha da geri gelebilir

Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki ay dolarda gerilemenin yaşanabileceğini söyledi.

Yeni Çağ'da konuşan İslam Memiş, Ocak ayının Aralık'a nazaran daha sakin geçtiğini söyledi.

Memiş yaptığı açıklamada, "Ocak ayı Aralık ayına nazaran biraz daha sakin geçti. Yatay bir seyir var. Aralık ayında insanlar daha çok dövize yönelmişti. Fakat Ocak ayında bu olmadı. Şubat’ta tekrardan dolarda biraz düşüş bekleniyor. Sanırım Euro/TL turu biraz daha düşüş yaşayacak. Altın 780-820 arasına sıkışıp kaldı. Ons tarafında düşüş var. Genel itibariyle sakin bir ayı geride bırakıyoruz. Ocak ayını 13,50 seviyesinde, gram altını 780-790, gümüşün gram fiyatını ise 10 lira bandında tamamlayabiliriz" dedi.

10 bin lirası olanları uyarmıştı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcının sepet yapması gerektiğini ve yatırımlarını dolar, emtia, borsa ve kripto olarak dörde bölmesi gerektiğini söylemişti.