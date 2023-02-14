İslam Memiş depremin ardından yatırımcıları uyardı! Dikkat çeken altın kararı...

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili vururken çok sayıda can aldı. Deprem felaketi ile birlikte Türkiye ekonomisinin nasıl bir sürece gireceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Son kez uyarıyorum' dedi ve tarih verdi. Yeni zirvelere hazır olun, yükselişler geliyor. En geç bir yıla.. İşte İslam Memiş'in deprem sonrası piyasalarda beklediği yeni zirveler...

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahına korkunç bir deprem felaketi ile uyandı. 10 ili vuran depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, depremlerin Türkiye ekonomisine nasıl bir etkiye neden olacağını açıkladı. 'Son kez uyarıyorum' diyen İslam Memiş, yeni zirveyi duyurdu. Karar'a göre; Bu rakamları görmek hayal olacak. En geç bir yıla... Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Dolar kurunda son durum ne? İşte İslam Memiş'in deprem sonrası piyasalarda açıkladığı yol haritası...

Depremin 13.4 milyon insanı etkilediğini ve bunun da ülkenin yüzde 15,7'sine tekabül ettiğini belirten İslam Memiş, GSYİH'deki bölge payının yüzde 9.3, bütçe gelirine katkısının ise yüzde 4,7 olduğunu söyledi. Depremin piyasalara yönelik etkisinin hayli büyük bir etki yaratacağını belirten İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Peki bu durum piyasaları nasıl etkileyecek?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, deprem ile birlikte büyüme rakamların aşağı yönlü hareket edeceğini ve eksi 2 düşüş yaşanacağını söyledi. Deprem ile birlikte birçok maliyetin arttığının altını çizen İslam Memil, ortaya çıkan maliyetlerin bir kısmını DASK gibi sigorta kuruluşlarının karşılayacağını belirtti.

Yaşanan deprem felaketi ile birlikte bölgede tarımsa faaliyetlerin azalacağını söyleyen İslam Memiş, bu durumun enflasyonu büyümesine neden olabileceğini kaydetti. Aynı zamanda ithalatta gerilemelerin görülebileceğini ifade eden Memiş, Ramazan ayı ile birlikte hem üretimde hem de tüketimde düşüşler yaşanabileceğini vurguladı. Depremin maliyetinin 1-2 aya netleşeceğini belirten Memiş, Türkiye'nin en geç bir yıla hızlı bir şekilde depremin etkilerinden arınarak toparlanmasını beklediğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TARİHİ VERDİ!

Elinde altın olanları uyaran İslam Memiş, altın için beklediği zirveyi açıkladı. Altında yeni rekorların beklediğini belirten Memiş, şunları söyledi:

"Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var. Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama Haziran ayından sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum."