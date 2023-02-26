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Ekonomi İslam Memiş bu sefer ne dolar ne altın dedi! O tarihte patlayacak...
Ekonomi

İslam Memiş bu sefer ne dolar ne altın dedi! O tarihte patlayacak...

Medya Tava'ya konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar/TL ve euro/TL kuruna ilişkin beklentilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 11:08:00 - 2023-02-26 11:23:12
İslam Memiş bu sefer ne dolar ne altın dedi! O tarihte patlayacak...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Medya Tava'ya konuştu.

Euro/TL kurunun patlamaya hazır bomba olduğunu belirten Memiş, Haziran ayına dikkat çekti.

Altın ve dövizde hareketlilik yok

Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı ile birlikte politika faizi yüzde 9 seviyelerindeyken yüzde 8,5'e düşürüldü. Faiz indirimin değerlendiren Memiş,
Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen seçim detayına kadar altın ve döviz fiyatlarında bir hareketliliğin yaşanmayacağını söyledi.

Haziran ayı ile birlikte euroda büyük yükselişin olacağını ifade eden Memiş, euro/TL kurunun dolar kuruna göre çok daha fazla kazandıracağını belirtti.

Dolar/TL kurunda ilerleyen günlerde yapılacak olan seçim nedeniyle baskılanma sürecinin devam ettiğini vurgulayan İslam Memiş, Haziran ayı itibariyle baskılamanın etkilemeyeceği euro fiyatlarının uçuşa geçeceğini aktardı.
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Kaynak: Medya Tava

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Yorumlar

Egemen

Nasıl bir adamdır ki bu bir günü bir gününe tutmuyor ne dediğini kendi de biliyor mu acaba.bir gün altın yarın vazgeçtim dolar öbür gün gene vazgeçtim altın bırakın bu adamın yorumlarını artık
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