İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Dikkate almayan kaybedecek! İki hafta içinde...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, ve gümüş konusunda önemli uyarılarda bulundu.

İslam Memiş, piyasalarda büyük oyunun döndüğünü ve vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları:

2022 yılı için öngördüğüm ons altında 2.150 $ gram da 1.450 lira ons gümüşte 40 $ gramda 20 lira seviyelerinde değişiklik yoktur. 1-2 hafta içindeki öngördüğüm geri çekilmeleri son fırsat olarak yorumlayacağım. Ve 1-2 hafta içindeki düşüş öngörüm devam ediyor.

Özellikle gümüşün 2022’de yine altına kıyasla daha fazla değerleneceği öngörümü anımsatmak isterim. Gümüşün 2022’de altını tahtından eden bir fiyatlama ile yılı tamamlamasını bekliyorum.

Özellikle rasyoyu göz önünde bulundurduğumda altın ile gümüş alımın ucuz olduğunu söyleyebilirim. Gümüş rallisi 22,60’dan başlayabilir. Bu seviye benim için uygun seviyem olacaktır. 1.800 $ ve 23 $ seviyelerinin altına sarkmalar olduğunda yine anımsatma yapacağım.

Bu yıl oldukça karışık ve dalgalı bir yıl olacak. 2,5 aydır tüm videolarımda anlattım. Ondan sebep sepet yapın ve uzun vadeli düşünün uyarılarım vardı. Bunu kesinlikle yapmalısınız. 2022’de mantık yok robot var. İstedikleri gibi oynayacaklar.

Sadece şunu hesaplayın; Yıllık al-sattan ne kazandım, sabit dursaydı ne kazanacaktım? Stresi, mide kramplarını, psikolojiyi vs hesaba katmıyorum bile. 2021’de kim kazandı?

Satmayan. 2021’de kim kaybetti? Satan. 2021’de satan hiç bir şeyini yerine koyamadı.

Uyarıları dikkate almayan, kendi bildiğini okuyan elindeki üç kuruştan olacak. Her gün takip ettiği onlarca kişiye “Düşücek mi, çıkacak mı” diye sorup duracak. O duruma düşmemeli. Fiyatı bırak, miktara bak. Enflasyon ile fakirleştirdiler, kumar ile alacaklar. Oynayan kaybecek!