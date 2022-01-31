İslam Memiş altın ve dolara ilişkin flaş bir uyarıda bulundu: O tarihleri bekleyin!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, BTChaber'deki köşe yazısında Şubat aynına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Ocak ayının Aralık ayına kıyasla daha sakin geçtiğini gördük.

Ocak’ta yurt içi piyasalarda Enflasyon ve TCMB’nin faiz kararına, yurt dışında Fed’e odaklanmıştık.

Enflasyon, TCMB ve Fed’in faiz kararları, piyasaların beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.

Yani, Ocak’ta sürpriz yoktu.

Uçan, çoşan bir şey de yoktu!

Peki, Fed’e kadar belirlediğimiz politikamız ve takip ettiğimiz bant aralığı neydi?

Kademeli alım, risk dağılımı için sepet, yüzde 25 ile Şubat’ı bekle.

Cuma gününü rakamların kapanışı şöyleydi;

USD/TRL : 13,52

EUR/TRL : 15,08

EUR/USD : 1,1150

GRAM/TL : 776,50

XAU/USD : 1.779

GÜMÜŞ/GR: 9,75

XAG/USD : 22,40

BTC/USD : 37.810

GBP/TRL : 18,15

GBP/USD : 1,3396

USDX:CFD : 97,22

Şubat ayı için TL’nin pozitif ayrışacağını öngörüyorum.

Özellikle dış politikadaki gelişmeler ve 10 milyar dolarlık dövizin TL’ye dönüştürülmesi, TL’ye olumlu katkı sunacağını düşünüyorum.

Dolar/TL kurunda 12,60-12,20 lira aralığını, altının gram fiyatında 750-720 lira aralığını beklemeyi sürdüreceğim.

Üç haftadır bu beklentimi sizinle paylaştığımı anımsatmak isterim.

Bu haftadaki beklentilerim;

Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra dolar endeksi, beklenen tepkiyi yukarı yönlü verdi.

Dolar endeksi, 97,43 seviyesine yükseldikten sonra 97,22 seviyesinden haftayı tamamladı.

Önümüzdeki hafta 96,50 seviyesine kadar geri çekilmeyi takip edeceğim.

Dolar, hem uluslararası hem de yurt içi piyasalarında değer kaybedebilir.

Destek seviyesiolarak önce 13,30 lirayı takip edeceğim, devamında 13,10 liraya kadar gerileyebilir.

Dolar kuru ile beraber diğer yabancı para birimlerinde de geri çekilmeleri bekliyor olacağım.

Özellikle Sterlin/TL kurunun 18 liranın altına sarkmasını önemsiyor olacağım.

Altının ve gümüşün ons fiyatında toparlanma görebiliriz.

Altının ons fiyatında önce 1.798 dolar, devamında 1.808 dolar seviyesine kadar yükseliş bekliyor olacağım.

Gümüşün ons fiyatında önce 22,80 devamında 23,40 dolar seviyesini takip edeceğim.

Altının ve gümüşün ons fiyatlarında her ne kadar tepki yükselişi bekliyor olsam da dolar/TL kurunda öngördüğüm gerileme, altın ve gümüşün gram fiyatlarının yükselişinin sınırlı kalmasına neden olabilir.

EUR/USD ve GBP/USD paritelerinde de yükseliş bekliyor olacağım.

Özellikle doları olan veya yüksekten dolar alan yatırımcısı için fırsat sunmuş gibi duruyor.

Bu düşüncemi zaten Cuma günkü paylaşımlarımla işaret etmiştim.

Şubat’ta Rusya’nın Türkiye- Türkiye’nin Ukrayna, İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türkiye, Türkiye’nin BAE ve Suudi Arabistan ziyaretleri oldukça önemli olacağını söyleyebilirim.

Dış politikaya odaklandığımız bir ay bizi bekliyor.

Bu da iç piyasaları pozitif yönde destekleyecek gelişmeler olduğunu belirtmek isterim.

Şubat ayında yüzde 25’lik alım yaparak pozisyonlarını kapatanlar, Mart ayını gönül rahatlığı ile bekleyebilirler.

Çünkü Fed, Mart’ta sahneye çıkacağı için yükselişlerin başlayacağı dönem olarak karşımızda duracak.