İslam Memiş 'altın ve dolar düşecek' deyip rakam verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, enflasyon odaklı gelişmeleri ve piyasalara etkilerini değerlendirdi.



Ekotürk kanalında değerlendirmeler yapan Memiş, gram altın, dolar için en düşük olabilecek seviyelere karşı uyardı, tarih vererek beklentisini açıkladı.

İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle: Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinde ama bunun yanında bir operasyon sürecinde. Bunun altını dolduran sebeplerden biri de döviz kuru ataklarıyla birlikte ekonomi kurmaylarının ciddi çalışmaları var. Ekonomik paketle birlikte ben döviz kurlarında önümüzdeki 1 ay içinde sert bir gerileme beklediğimi de söyleyebilirim.



değerlendirmeleri şöyle: Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinde ama bunun yanında bir operasyon sürecinde. Bunun altını dolduran sebeplerden biri de döviz kuru ataklarıyla birlikte ekonomi kurmaylarının ciddi çalışmaları var. Ekonomik paketle birlikte ben döviz kurlarında önümüzdeki 1 ay içinde sert bir gerileme beklediğimi de söyleyebilirim.



Dolar TL kurunda 17.80'i bekliyor olacağım, gram altında 1050'yi bekliyor olacağım. Bu rakamları da nisan ayında sık sık paylaşıyordum. Kişisel tercihimle birlikte, özellikle Türkiye'deki sıcak para akışının şu anda gelebileceğini ve tedbirlerin kur üzerinde etkili olacağını da tahmin ediyorum.

En iyimser rakamın 15.88 lira, gram altın TL'de 950 lira, gümüş gram fiyatında 11.50 olarak görüyorum. Ben burada da tekrar kişisel tercihlerimi, varlıklarımı korumak için korumuş olacağım.



Eylül ve ekim aylarında resesyonla küresel piyasalarda ciddi bir ekonomik kriz süreci beklediğimi ifade ediyorum. ABD'de faiz artırarak enflasyon baskılanmıyor. Biden tekrar açıklama yaparak, düşmeyen enflasyona dikkat çekti. Her ne kadar Fed'in 50 puanlık artışı bekleniyorsa da ben daha güvercin bir açıklama bekliyorum. 75 puanlık artış da konuşuluyor. Bunun piyasaları çok bozacağını düşünüyorum. Ciddi bir belirsizlik var, mutlaka baskılanacaktır bu. Önümüzde mevsim etkisiyle 2 ay enflasyon yatay seyredebilir ama eylülde ben bir kriz bekliyorum.



Haziran ayı sonuna kadar yeni paket açıklanmazsa yeni seviyeleri konuşabiliriz. Ben bu ay sonuna kadar Cumhurbaşkanının bizzat açıklayacağı paketle birlikte biraz daha yataylaşan bir piyasa ihtimalini görmemizin kuvvetli olacağını düşünüyorum.