İslam Memiş altın alacakları uyardı: Altına aman dikkat edelim! Bugünün fırsatçıları....

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gram gümüşle ilgili yeni tahminlerde bulundu. İslam Memiş, özellikle altın fiyatları için 15 Şubat gününü işaret ederek 'Dikkat edelim!' dedi.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN İÇİN 15 ŞUBAT TAHMİNİ

"Dolar tarafında konuşulacak çok şey yok, stabil devam ediyor. Döviz tarafında çok düşüşe izin verilmeyecek gibi bir izlenim var ama açıklamalara bakıyorum. İhracat tarafı, işsizlik gibi söylemler var. Ekranlarda 18.80 olsa da serbest piyasalarda 19 lira üzerinde bir kur var. Baskılanma süreci devam ediyor. Döviz tarafıyla hazirandan sonra 24-25 lira aralığını beklemeye devam ediyoruz.

Euro TL kuru doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Gram altın TL fiyatı 1163 ekranlarda ama serbest piyasalarda 1178-81 lira aralığında. Son iki haftadır uyarılarımız var. Ons altında 1940 dolar seviyesi görüldü ama 1850-1950 bant aralıklarını takip ediyoruz. Şubat 15'ine kadar satışlar olabilir, dikkat edelim. Düzeltmeye teknik olarak ihtiyaç var. 1907 dolar var, 1880 dolar var, 1860 dolar seviyesi var. Ben buraları beklemeyi devam ediyorum. Gram altını takip etmek için altın ons fiyatını takip etmeliyiz uyarılarım vardı, doları değil. Gram altın TL fiyatında aşağı yönlü bir trend bekliyorum. Gram altında geri çekilme ons altın nedenli. Bant aralığı gram altın kaç liraya tekabül ediyorsa, oralardan alıp uzun vadeli yatırımcı olup alıp unutan yatırımcısının mahçup olmayacağını düşünüyorum. Yıl içinde 1350, 1450 ve üzerindeki rakamların bekliyorum. Pozitif beklentimiz devam ediyor.

Altınınızın yarısını gümüşe çevirebilirsiniz uyarılarım vardı, hala geçerli. Ons gümüş 23.37 seviyesinde. Geri çekilmeden bahsediyorum, bu gerçekleşiyor. 22.80 destek seviyesini beklemeye devam ediyorum. Altınla gümüş alacaklar için bu güzel fırsat sunuyor. Gram tarafı da oldukça ucuz. Yıllık bazda 20 lira gram gümüş, 40 dolar ons gümüş seviyelerini beklemeye devam ediyorum."