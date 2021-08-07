İslam Memiş, '200 ton aldılar' dedi ve altın için son tahminde bombayı patlattı

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımı yapan vatandaşların altın fiyatlarının düşüşünden neden korktuğunu anlamadığını söyledi. Memiş "Merkez Bankaları kasalarını altınla dolduruyor" dedi.

Ekonomist İslam Memiş katıldığı programda para piyasalarındaki son durumu değerlendirirken altın yatırımı yapan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş altın yatırımı yaparken vatandaşın korkmaması gerektiğini söyledi. Memiş madem altının bir kıymeti yok neden bütün Merkez Bankaları çılgın gibi altın alıyor” dedi.

Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz konusundaki son çıkışları sebebiyle hafta ortasında yükselişe geçti. Bir ara 8.30 TL’ye kadar düşen kur Erdoğan’ın ağustos ayıyla beraber düşük faize geçeceğiz açıklamalarıyla yeniden yükselmeye başladı ve haftanın son işlem gününü 8.63 TL seviyesinde kapattı. Altın fiyatlarında ise ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam verisi Cuma gününün en önemli verisi oldu. ABD'de Temmuz ayında tarım dışı istihdam 943 bin arttı. Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisiyle düşüşe geçen altın fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın haftayı 1761 TL seviyesinde kapatırken gram altındaki düşüşler ise dolar kurunun yükselişi sebebiyle sınırlı kaldı. Gram altın haftayA 486 TL seviyesinde başlarken cuma günkü kapanışında 488 TL seviyelerinden alıcı topladı.

Merkez Bankası depolarına altın dolduruyor

Dolar kurundaki yükselişler gram altını desteklese de ons altın fiyatındaki sert düşüşler yatırımcıyı tedirgin etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten ise altın yatırımcılarını rahatlatan bir analizde bulundu.,

İslam Memiş altın yatırımı yapan vatandaşların korkmaması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

“Altın yatırımı yapan vatandaşlar neden korksun ki. Dünyadaki gerçek para altındır. İnsanlar neden gerçek parayı bulundurmaz ona ben şaşırırım. Altın alımlarını 200 ton artıran Merkez Bankaları var karşımızda. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkeler altın ithalatını artırdı. ABD’de 8 bin 133 ton altın var. En fazla altın Amerika’da var. Neden fiziki olarak altın Merkez Bankası tarafından stoklanıyor. Madem altının bir kıymeti yok niye çılgınlar gibi herkes altın alıyor Merkez Bankaları her yıl depolarını altınla doldururken yerli yatırımcının parasıyla 10 gram altın almaktan çekinmesini ben garip karşılarım”