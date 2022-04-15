İslâm karşıtlığı CHP’nin geninde var

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Müslümanlara olan düşmanlıklarını saklamakta beis göremeyen malum zihniyet mukaddes değerlerimizin üzerine nefret kusuyor. Sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan ve mütedeyyin kesime şirin gözükmeye çalışan Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, yönetim kademesi ve parti teşkilatlarıyla her fırsata milletin maneviyatına ve mukaddesatına kinini kusmaya devam ediyor.

Ramazan dinlemediler

Geçmişi maneviyat ve mukaddesat düşmanlığı örnekleriyle dolu olan CHP, günümüzde de Müslümanların kutsallarına yönelik kini kusuyor. İslam’ı “orta çağ zihniyeti” olarak tanımlayan, kah cami hoparlörlerinden komünistlerin ‘Çav Bella’ isimli marşını çaldıran, kah okunan salalara yönelik iğrenç ifadeler kullanan CHP’li seküler yobazlar, şimdi de Kur’an-ı Kerim mealiyle dalga geçti. Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşı, bir radyo kanalında yayınlanan Kur’an-ı Kerim mealiyle “üzülüyormuş” taklidi yaparak alay etti. Mübarek Ramazan ayında Kur’an ayetleriyle dalga geçen küstah CHP’liler, radyoda Fussilet Suresi okunduğu esnada ağlıyormuş gibi yaparak o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak soysal medya hesaplarından paylaştı. Skandal görüntüler CHP’li yöneticilerin ve teşkilat mensuplarının benzer rezaletlerini akıllara getirdi.

CHP’deki mukaddesat düşmanlığını gözler önüne seren ve “Katranı kaynatsan olmaz şeker” dedirten o rezaletlerden bazıları şöyle:

Bu ilk rezalet değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş Kur’an kurslarını eleştirdi. Özel, okul öncesine verilen din eğitimini ‘orta çağ zihniyeti’ olarak tanımladı. Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir’de bazı camilerde kimliği belirsiz kişilerce çalınan İtalyan partizanlara ait ‘Çav Bella’ şarkısını, gurur duyarcasına sosyal medya hesabından paylaştı. CHP’li Cahit İnceoğlu, Edremit Belediyesi Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim bürosu açılışı sırasında sala okuyan müezzin için “Hoca bizimle t...ak geçiyor” şeklinde iğrenç ifadeler kullandı. CHP’li Edremit Belediyesi ve ÇYDD Edremit Şubesince, ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle sunulan oyunda, çarşaflı Türk kadınının zincire vurulduğu, zincirlerin ve çarşafının çıkarılmasının ardından kadının sözde “özgürleştirilmesi” temsil edildi.