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Gündem İslam karşıtı Leman Sam! Mustafa Kemal üzerinden toplumu provoke etti
Gündem

İslam karşıtı Leman Sam! Mustafa Kemal üzerinden toplumu provoke etti

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Leman Sam, Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümünde toplumu provoke ederek, yine yüce dinimiz İslam'ın önemli değerlerine kin kustu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:51:00 - 2021-11-10 21:53:44
İslam karşıtı Leman Sam! Mustafa Kemal üzerinden toplumu provoke etti

 Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz yıllarda "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor." mesajı paylaşarak Müslümanların ibadetine dil uzatıp "terörist" ilan eden Leman Sam, 10 Kasım'da da İslami değerlere kin kustu.

Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Sam, "10 Kasım bu yıl her zamankinden daha içten anıldı, bilmem farkında mısınız. Ben onun döneminde yaşamak isterdim." dedi.

İslami değerleri bir bir sıraladı

Ardından provokatif söylemlerle İslami değerlere dil uzatan Sam, şöyle devam etti:

"Fesli meczuplar, yobaz mollalar, onu lanetleyen nankörler, teşekkürler, sayenizde gitgide artıyor bu saygı sevgi."

Leman Sam, 2014 yılında inanan insanları çirkin benzetmelerle hedef almıştı

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