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Medya İslam karşıtı isimden olay çıkış! Bakalım Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan buna ne diyecek
Medya

İslam karşıtı isimden olay çıkış! Bakalım Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan buna ne diyecek

İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı şiar edinen solak Birgün gazetesi yazarı Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılmasının ardından ağzındaki baklayı çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:10:00 -
İslam karşıtı isimden olay çıkış! Bakalım Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan buna ne diyecek

İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı şiar edinen solak Birgün gazetesi yazarı Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılmasının ardından ağzındaki baklayı çıkardı. Millet İttifakı’nın sola açılmasının önünde artık bir engel kalmadığını belirten Yanardağ, özetle şunları kaydetti: 

 

"Şimdi atılması gereken ilk adım, Millet İttifakı’nı sola açmak ya da sola çekmektir.

İYİ Parti, Millet İttifakı’nın HDP ve Emek-Özgürlük Bloku ile ilişki kurmasının önündeki en büyük engeldi. İttifak bu engelden kurtulmuş görünüyor.
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Aynı şey Sosyalist Güç Birliği (SGB) ve diğer sosyalist partiler ve gruplarla ilişkiler bakımından da geçerlidir. Kılıçdaroğlu’nun bu hafta sonu TİP ve Sol Parti yönetimleriyle görüşmesi anlamlı bir ilk temas olarak değerlendirilebilir.

Bu ilişkiyi geliştirmek, Türkiye’nin önündeki seçeneği, düşük yoğunluklu bir restorasyon yönetiminden, devrimci ve demokratik bir cumhuriyete doğru çekmek için gereklidir."

 

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