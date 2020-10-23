  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı
Aktüel

İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT): - "Hazreti Muhammed'in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:57:02 -
İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Fransa'da bazı binaların ön cephesine Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin asılması ve İslam'ın terörle ilişkilendirilmesini kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazreti Muhammed'in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Bazı Fransız yetkililerin siyasi kazanç elde etme uğruna Fransız-İslam ilişkilerine zarar veren ve nefret duygularını körükleyen resmi siyasi söylemlerinin hayretle karşılandığı aktarılan açıklamada, özgürlük adı altında hiçbir dinin sembolüne hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'ya İslami toplumları hedef alan ve dünya genelinde bir buçuk milyardan fazla Müslümanın duygularını inciten ayrımcı politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Fransa'da 16 Ekim'de bir öğretmenin öldürülmesi ve başının kesilmesi olayının ardından siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları üzerine tartışmalar yaşanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son olarak bir basın açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

- Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

Conflans Sainte-Honorine semtinde, 16 Ekim’de bir öğretmenin cesedi başı kesik halde bulunmuştu.

Fransız yetkililer, öğretmenin, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçak görülen ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülen bir kişi tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, bu yüzden öğrenci velilerinin tepkisini çektiği belirtilen öğretmenin ölümünün ardından Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlar'a yönelik baskınlar başlatmıştı.

Polis, ülke genelinde 50’den fazla cami ve derneğe baskın düzenlemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek'ten kötü haber
Siyaset

Muhittin Böcek'ten kötü haber

Koronavirüs tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun kritik olduğu, vücudu..
Devler ne yapıyorsa TOGG da onu yapıyor
Gündem

Devler ne yapıyorsa TOGG da onu yapıyor

Türkiye’nin gelecek vizyonunun önemli projelerinden olan TOGG yerli otomobilinin ‘milli’ olmadığı algısını oluşturmak için bir kısım parçala..
Resmen kabul edildi! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Ekonomi

Resmen kabul edildi! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi ka..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay