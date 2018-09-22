0553 313 94 23

İslâm ile şereflendiler! Kapadokya’yı gezmeye gelen Arjantinli aile Müslüman oldu

Tatil amaçlı geldikleri Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde bir camiyi ziyaret eden Arjantinli aile, imam ve cemaatten etkilenerek Müslüman oldu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:11
İslâm ile şereflendiler! Kapadokya’yı gezmeye gelen Arjantinli aile Müslüman oldu

Arjantin’den Kapadokya bölgesine tatil için gelen çift, Müslümanlığı seçti.

Arjantin’den tatil için Kapadokya bölgesine gelen La Forgia Lucio Marcelo ve Yesica Edith Haddad Portalez ile çocukları Baustista La Forgia Haddad,Müslüman oldu. İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediklerini belirten aile için düzenlenen törende Arjantinli ailenin oldukça heyecanlı olduğu görülürken, Arjantinli aile Müslümanlığı seçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

MEHMET EMİN İSMİNİ ALDI

İl Müftülüğü’nde düzenlenen programda Müftü Yakup Öztürk, Müslüman olmak isteyen aileye Müslümanlık hakkında bilgiler verirken Müslüman olmak isteyen aile daha sonra kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Müslümanlığı seçen Lucio Marcelo Mehmet Emin ismini alırken eşi Yesica Haddad Rabia ve oğulları Baustista ise Mustafa ismini aldı. Müftü Öztürk, tören sırasında duygulanan Mehmet Emin ve eşi Rabia’ya ihtida belgelerini takdim ettikten sonra İngilizce ve İspanyolca Kur’an-ı Kerim Meali ile birlikte İslamiyet’i anlatan bazı kitaplar hediye etti.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:11
  1. Arjantin
  2. Kapadokya
  3. La Forgia Lucio Marcelo
  4. Yesica Edith Haddad Portalez
  5. Baustista La Forgia Haddad
  6. Müslüman
  7. Müftü Yakup Öztürk
  8. kelime-i şahadet
  9. Kur’an-ı Kerim Meali

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslâm ile şereflendiler! Kapadokya’yı gezmeye gelen Arjantinli aile Müslüman oldu
    1. İslâm ile şereflendiler! Kapadokya’yı..
    2. Süper Ligi bugünkü maçlar
    3. Çorum'da inanılmaz kaza! 13 aracı biçti
    4. Hatay'da korkutan görüntü! Bir anda..
    5. Libya'daki çatışmalarda şimdiye kadar..
    6. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    7. Bahçeli Kadın Kolları İstişare..
    8. Jandarma Genel Komutanlığına operasyon!
    9. Dev metro projelerini bakanlık üstlendi
    10. Bugün ve yarın hava durumu nasıl?
    11. ÇAYKUR’dan rekor alım
    12. Eski emniyet müdürü kaçarken yakalandı
    13. DEAŞ'lı kurye, PKK'lıların evinde..
    14. YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman..
    15. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    16. Fenerbahçe'den Cocu ve Ersun Yanal..
    17. Hollanda'dan Philip Cocu açıklaması!
    18. Turkcell Global Bilgi Bursa’da..
    19. Takla atan arabada sıkıştı! Görenler..
    20. ABD'deki Türk ve Müslümanlar..
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!