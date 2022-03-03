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Gündem İslam hukukçusu Prof. Dr. Faruk Beşer'in acı günü
Gündem

İslam hukukçusu Prof. Dr. Faruk Beşer'in acı günü

Yeni Şafak gazetesi yazarı İslâm hukukçusu ve akademisyen Prof. Dr. Faruk Beşer'in annesi vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 07:16:00 -
İslam hukukçusu Prof. Dr. Faruk Beşer'in acı günü

Yeni Şafak yazarlarından İslam hukukçusu ve akademisyen Prof. Dr. Faruk Beşer'in annesi vefat etti.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duyuran Beşer, şu ifadeleri kullandı:

"İnna lillah ve inna ileyhi raciûn. 15 dakika önce sevgili anacığım 95 yaşın ardından emanetini teslim etti. Hep Allah için yaşadı, inşaallah öyle de gitti. Allah rahmet eylesin. Dua bekliyoruz."

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