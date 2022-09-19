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Medya İslam hükmü açıklamak senin ne haddine Gökhan Özoğuz? Cahilce ifadelerle aileye duyarlı vatandaşları hedef aldı!
Medya

İslam hükmü açıklamak senin ne haddine Gökhan Özoğuz? Cahilce ifadelerle aileye duyarlı vatandaşları hedef aldı!

LGBT lobisinin "sanatçı"larından Gökhan Özoğuz, cahilane ifadeler kullanarak, İstanbul Fatih'teki Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılan duyarlı vatandaşları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 01:00:00 - 2022-09-19 01:08:36
İslam hükmü açıklamak senin ne haddine Gökhan Özoğuz? Cahilce ifadelerle aileye duyarlı vatandaşları hedef aldı!

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı, bugün binlerce vatandaşın katıldığı LGBT karşıtı eyleme ev sahipliği yaptı.

Sapkınlık lobisine hep bir ağızdan tepki sesi yükselirken, eşcinsel savunucuları LGBT'ye karşı koyulan ortak tepkiden rahatsız oldu.

Gökhan Özoğuz LGBT sapkınlığını savundu

CHP'ye yakın duruşu ile tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz ise eşcinsel sapkınlığın savunuculuğunu cahilane ifadelerle yaptı.

Özoğuz, Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın lanetleyip yasak ettiği eşcinselleri savunan bir mesaj paylaşarak, "Kimin haddine Yaradanın yarattığını kendi gibi değil diye yok saymak." dedi.

Eyleme öncülük eden Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, protestonun LGBT lobisine karşı yapıldığını, eşcinsellik batağına düşmüş kişilerin dışlanmayıp, topluma kazandırılmak istendiğini vurgulamıştı.

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