İslam hükmü açıklamak senin ne haddine Gökhan Özoğuz? Cahilce ifadelerle aileye duyarlı vatandaşları hedef aldı!

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İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı, bugün binlerce vatandaşın katıldığı LGBT karşıtı eyleme ev sahipliği yaptı.

Sapkınlık lobisine hep bir ağızdan tepki sesi yükselirken, eşcinsel savunucuları LGBT'ye karşı koyulan ortak tepkiden rahatsız oldu.

Gökhan Özoğuz LGBT sapkınlığını savundu

CHP'ye yakın duruşu ile tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz ise eşcinsel sapkınlığın savunuculuğunu cahilane ifadelerle yaptı.

Özoğuz, Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın lanetleyip yasak ettiği eşcinselleri savunan bir mesaj paylaşarak, "Kimin haddine Yaradanın yarattığını kendi gibi değil diye yok saymak." dedi.

Eyleme öncülük eden Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, protestonun LGBT lobisine karşı yapıldığını, eşcinsellik batağına düşmüş kişilerin dışlanmayıp, topluma kazandırılmak istendiğini vurgulamıştı.