İslâm düşmanlığı sömürge mirası

Fransız Siyaset Bilimci Olivier Le Cour Grandmaison, Fransa’daki İslam karşıtlığının ülkenin sömürgeci geçmişinden kaynaklandığını söyledi. Evry-Val-d’Essonne Üniversitesinde Siyaset Bilimi profesörü Le Cour Grandmaison, Fransa’da 19. yüzyılın sonundan bugüne İslam’a dair kaleme alınan metinler arasında devamlılık olduğunu söyledi. Ülkesinin sömürgecilik yıllarındaki İslam karşıtı tezlerin benzerinin bugün devam ettirilmeye çalışıldığına işaret eden Fransız bilim adamı, “Günümüzdeki ulusal ve uluslararası sorunlarla birlikle İslam’ın (Fransa) Cumhuriyet, laiklik, kadın-erkek eşitliği gibi ilkeler için bir tehdit oluşturduğu tezi, yeniden canlandırılmaya çalışılıyor” dedi.



Grandmaison, özellikle Fransız elit ve siyasiler ile medyadaki bazı figürlerin “Fransa’nın ve laikliğin tehlikede olduğu izlenimi vererek” İslamofobik tutumlarını normal ve haklı gösterme çabasında olduklarını belirtti.



Dehşet veren bir siyasi evrilme süreci var



Fransız medyasının, koronavirüs salgını gibi küresel bir sorunla eşdeğer ölçüde İslam karşıtlığına yer verdiğine dikkati çeken Grandmaison, “Sözde ‘ayrılıkçı’ tartışması, İslam’ın bugün Fransa için büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünen sağcı isimlere istediğini söyleyebilme imkanı sunuyor. Müslümanların dinine yönelik söylemin radikalleşmesiyle birlikte dehşet veren bir siyasi evrilmeye tanık oluyoruz. İçişleri Bakanı Darmanin çıkıp Müslümanları damgalayıcı sözler söylerse, (İslamofobik) gazeteciler de daha fazlasını söyleme hakkını kendilerinde görür” diye konuştu.



Paris yönetiminin, dini ve siyasi çeşitliliklerini göz ardı ederek Müslümanları homojen bir topluluk olarak lanse etmek isteğine dikkati çeken Grandmaison, Macron’un “ayrılıkçı” isnadının Müslümanların daha fazla damgalanmasına ve ötekileştirilmesine yol açtığını vurguladı. Mevcut hükümetin Müslümanları tehdit olarak görerek bu bağlamda yasal düzenlemelere gitmesinin çelişki oluşturmadığını belirten Fransız profesör, “Fransa’nın sömürge geçmişi kavranmadan, yönetimin bugün takındığı İslamofobik tutum anlaşılmaz” dedi.



Grandmaison, Fransa’nın kaybettiği Cezayir Savaşı’nın bıraktığı travmanın bazı kesimlerde İslam karşıtlığını körüklediğini, bunun bugün bitmek bilmeyen akademik tartışmalara ve polemiklere yol açtığını dile getirdi.



Müslümanlar suçlanacak



Müslümanların hedefe konulması nedeniyle Fransa’daki Müslümanlara karşı önyargılı tutumların giderek yaygınlaşabileceği uyarısında bulunan Grandmaison, Müslümanların Fransa topraklarında bölücülük yapmak ve cumhuriyet ilkelerini sorgulamak ithamına maruz bırakılabileceğine işaret etti.