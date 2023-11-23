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Dünya İslam düşmanları iş başında! Camilere domuz yağlı saldırı
Dünya

İslam düşmanları iş başında! Camilere domuz yağlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-11-23 20:14:00 -
İslam düşmanları iş başında! Camilere domuz yağlı saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 3 camiye ırkçı ve Müslümanların kutsallarına hakaret içeren zarflar gönderildi.

DİTİB Berlin Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar, AA muhabirine, önceki gün Reinickendorf ilçesindeki Koca Sinan Camisine, bugün de Charlottenburg semtindeki Osman Gazi Camisine ve Neukölln ilçesindeki Muradiye Camisine posta yoluyla ırkçı yazıların yer aldığı zarflar geldiğini söyledi.

Ayar, zarflardan, ırkçı ifadelerin ve Müslümanların kutsallara hakaret içeren söylemlerin yazılı olduğu kağıtlar ile yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz yağının çıktığını ifade etti.

Dernek yetkililerinin polise haber verdiğini aktaran Ayar, ayrıca ilçe ve eyalet yetkililerine de olayın bildirildiğini aktardı.

Ayar, bundan kısa süre önce de Şehitlik Camisi’ne de ırkçı saldırının yapıldığı bilgisini paylaşarak, “Biz Müslümanlar olarak bu saldırılardan endişe duyuyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz kaygı ve korku içinde.” dedi.

Almanya’da 5 milyonun üzerinde Müslüman'ın yaşadığına işaret eden Ayar, “Biz yetkilerden Müslümanlara ve ibadethanelere sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Bu olayların bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.
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Ayar, ibadethanelerin hedef haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Camilerimizin ırkçı saldırılara maruz kalması bizi üzüyor ve endişelendiriyor. Yetkilileri, toplumun bölünmesine, parçalanmasına, Müslümanların ötekileştirilmesine karşı durmaya çağırıyoruz. Açık bir şekilde dayanışma göstermelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Almanya’da son haftalarda camilere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

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