İslam düşmanına "İslam düşmanı" demeyeceğiz de ne diyeceğiz?

İslam'a ve Müslümanlara olan kinini her fırsatta kusan Cumhuriyet gazetesi yazarı Elçin Poyrazlar, tıpkı kendisi gibi dinî değerlere dil uzatan HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un skandal sözlerini savunmaya yeltendi. Ersoy'a tepki gösterilmesine içerlenen Poyrazlar, İslam düşmanına "İslam düşmanı" denilmesinin "aşırıcı, psikolojik bir hücumun işareti" olduğunu savundu. İşte o skandal yazının ilgili bölümü:

"HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy AKP’yi gericilikle itham ettiği konuşmasının ardından ‘İslam düşmanı’ olarak ilan edildi.

Ersoy meclisteki konuşmasında "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Ersoy hem kendi partisi içinden hem de AKP tarafından, kullandığı gericilik tanımı nedeniyle saldırılara maruz kaldı.

Özetle bir kadın, dine dayalı bir siyasi sisteme karşı olduğu, mevcut haklarını ve eşitlik ilkesini savunduğu için gündemde.

Siyasi çevreler ise oy kaygısıyla bir kez daha dini ve manevi hassasiyetleri hukuki ilkelerin önüne geçirerek pozisyonlarını belirlemiş oldular.

Türkiye Anayasası’nda ‘laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı’ ifadesi yer alır.

Anayasa’nın Cumhuriyet’in niteliklerini açıklayan ikinci maddesinde ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti’ olduğu yazar.

Anayasa’daki laiklik ilkesinin, din üstünden siyasi sermaye devşirmek isteyenleri nicedir öfkelendirdiği yeni bir bilgi değil.

Ancak laikliği savunanları ve anayasanın esas ilkelerine atıf yapanları ‘din karşıtı’ olarak damgalamak aşırıcı, psikolojik bir hücumun işareti. (...)"