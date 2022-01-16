İslam düşmanı o parti, Müslümanların en büyük destekçisiymiş

Münübe Yılmaz

Camileri birer birer kapatan, Müslümanların namaz kılmasına müsaade etmeyen, Hindu çetelerini sokaklara salıp İslam dinini yok etmeye çalışan Hindistan’dan kargaları bile güldüren bir açıklama geldi. Hindistan'da, Hindu milliyetçisi Rashtriya Swayamsevak Sangh'dan ilham alan “Müslüman” bir organizasyon olan Muslim Rashtriya Manch (MRM), Başbakan Narendra Modi liderliğindeki İslam düşmanı Hindistan Halk Partisi’ne (BJP) övgüler düzdü. Müslümanların BJP yönetimi altında “güvenli ve mutlu" olduğunu iddia eden celladına âşık Müslüman örgütü, Müslümanları 5 eyaletteki meclis seçimlerinde BJP'ye oy vermeye çağırdı. BJP hükümetleri tarafından Hindistan genelinde toplumun refahı için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ileri süren Muslim Rashtriya Manch, Müslümanların bunları görmesi gerektiği herzesini yumurtladı.

BJP hükümeti, Müslümanların en büyük destekçisiymiş

BJP yandaşı örgüt, muhalefet partilerinin Müslümanları sadece oy deposu olarak gördüğünü ve iktidara geldikten sonra onları yoksulluk, cehalet ve geri kalmışlığa mahkum ettiğini de belirtti. Müslümanlara yönelik "toplumsal ayaklanmalar ve vahşet" olaylarının 2014'ten bu yana "büyük ölçüde" düştüğünü iddia eden MRM, "BJP hükümeti Müslümanların en büyük destekçisidir. Ülkenin Müslümanları BJP yönetiminde güvenli ve mutludur. Böyle olmaya da devam edeceklerdir. Oylarınızı akıllıca kullanın. En ufak bir hata bile baş belası olabilir” açıklaması yaptı.