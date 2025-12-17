İslam düşmanı Netflix - Warner Bros anlaşması sonrası: Paramount'un karşı teklifi reddetti mi? Resmen duyurdular! O sonucu

Netflix'in, Hollywood'un en büyük stüdyolarından Warner Bros.'u almak için 82.7 milyar dolarlık yeni bir anlaşmaya imza atması, muhtemelen aylarca sürecek çalkantılı bir süreci başlatmış oldu. Warner Bros.'un diğer talibi olan Paramount'un bu anlaşmdan sonra bile yarıştan çekilmemesi işleri iyice karıştırdı.

Warner Bros.'u ne pahasına olursa olsun Netflix'in elinden kapmaya kararlı görünen Paramount, geçtiğimiz günlerde 108.4 milyar dolarlık bir karşı teklif sundu. Ancak görünen o ki günün sonunda bu da yeterli olmayacak. ÇünküWarner Bros. yönetimi, bugün hissedarlarla ileştime geçerek, 108 milyarlık bu teklifi incelediklerini ama Netflix'in teklifinin hâlâ üstün olduğunu söyledi. Yönetimin hissedarlara tavsiyesi bu teklifin geri çevrilmesi yönünde oldu.

Warner Bros Discovery’nin, Paramount’un hasmane devralma teklifine karşı hissedarlara 'hayır' oyu verilmesi çağrısında bulunması bekleniyor. Bu gelişme, Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da özel sermaye şirketini söz konusu teklifin finansmanından çekmesinin ardından geldi.

Bu teklif ilk yapıldığında da vurguladığımız üzere, Paramount'un teklifi ilk bakışta 25.7 milyar dolar daha yüksek gibi görünse de aslında tam olarak böyle bir ek değer sunmuyor. Çünkü 108.4 milyar dolarlk bu teklif, Netflix'in 82.7 milyar dolarlık anlaşmasında olmayan TV departmanını da kapsıyor.

CNN gibi kanalları kontrol eden bu TV departmanı kendi başına 25.7 milyar dolara yakın bir değere sahip olduğu için, günün sonunda iki teklif arasında öyle büyük uçurumlar bulunmuyor.

Paramount, kendi karşı teklifini Warner Bros. hissedarlarına sunarken, TV departmanının 25.7 milyar etmeyeceği argümanı üzerinden ilerlemişti. Ancak görünen o ki bu argüman Warner Bros. yönetimini ikna etmemiş. Çünkü Warner Bros. yönetimi, şirket hissedarlarına Paramount'un teklifini reddedip, Netflix'inkini onaylamalarını öneriyor.

Paramount'un karşı teklifini bir hafta boyunca değerlendiren Warner Bros. yönetimi, bu teklifin arkasındaki finansmanı şüpheli buldu. Warner Bros. yönetimi, Paramount'un 108.4 milyar dolarlık paketinin en azından kısmı olarak Suudi Arabistan ve Katar tarafından finanse ediliyor olmasının, işleri gereksiz şekilde karıştıracağına ve onay sürecini zorlaştıracağına inanıyor. Ayrıca Netflix yönetiminin stüdyoyu daha iyi yöneteceği ve daha ileriye taşıyacağına inanılıyor. Warner Bros. hissedarlarına da bu gerekçeler sunuldu ve Netflix anlaşmasını onaylamaları istendi. Böylece Netflix, bu dev anlaşmayı tamamlamaya bir adım daha yaklaştı.

5 Aralık’ta Netflix, Warner Bros Discovery için resmi bir teklif sundu. Aylar süren ve yüksek tansiyonlu bir teklif yarışının ardından şirket yönetim kurulu bu teklifi desteklemeyi kabul etti. Anlaşma, HBO Max ve HBO’yu da kapsıyor.

Warner Bros CEO’su ve başkanı David Zaslav bu ifadeleri kullandı.

Warner Bros’un mevcut Netflix anlaşmasını bozması halinde, reddedilen yayın platformuna 2,8 milyar dolar (yaklaşık 119,6 milyar TL) tutarında bir cayma bedeli ödemesi gerekecek.

Buna rağmen Paramount, Netflix karşısında üstünlük sağlayabilmek için hâlâ önemli engellerle karşı karşıya. Eleştirmenler özellikle teklifin finansman yapısına ilişkin ciddi soru işaretleri dile getiriyor.

Ne olmuştu?

Netflix CEO’larından İlk Açıklamalar

Netflix eş CEO’su Ted Sarandos, satın alımın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Warner Bros.’un Casablanca ve Citizen Kane’den Harry Potter ve Friends’e uzanan dev mirasını Netflix’in Stranger Things, KPop Demon Hunters ve Squid Game gibi çağdaş yapımlarıyla birleştirerek izleyicilere çok daha güçlü bir eğlence ekosistemi sunacaklarını belirtti. Sarandos, bu birleşmenin hikaye anlatımının geleceğini şekillendirecek bir adım olduğunu vurguladı.

Netflix’in diğer eş CEO’su Greg Peters ise anlaşmanın uzun vadeli büyümeyi hızlandıracağını ve Warner Bros.’un yaratıcı gücünü küresel ölçekte daha geniş bir kitleye ulaştıracaklarını söyledi. Peters, bu birlikteliğin Netflix abonelerine daha fazla seçenek sunacağını ve tüm eğlence endüstrisini güçlendireceğini ifade etti.