İslam düşmanı Macron Cezayir’deki ‘iş birlikçileri’ Harkilerden özür diledi
İslam Düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında kendi halkına karşı Fransa’nın saflarında savaşan Cezayirlilere (Harki) karşı vefa borcunu ödemedikleri için ülkesi adına özür dilediğini bildirdi.
Macron, Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda Fransa’nın yanında savaşanlara minnettarlığını ifade ederek, “Terk ettiğimiz savaşçılardan, hapse giren ailelerinden özür diliyorum” dedi. Macron, Fransa’nın Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nın ardından Harkilere, eş ve çocuklarına karşı vefa borcunu ödemekte başarısız olduğunu belirtti. Bu yıl içerisinde bir yasa çıkartarak Harkilerin tanınması ve haklarının verilmesini sağlayacaklarını kaydeden Macron, “Harkilerin onuru, ulusal hafızaya kazınmalı” ifadesini kullandı.