İslam düşmanı Charlie Hebdo'dan yeni skandal!

2015 yılında Peygamber Efendimiz Muhammed S.A.V'e hakaret içeren karikatürler yayınlayan Fransız karikatür dergisi Chalie Hebdo’nun İslam’a karşı kini bitmek bilmiyor. Aşağılık dergi yeni bir skandala daha imza attı.

"Kur’an sizi koruyamaz" mesajı!

Dergi’nin 50 Müslümanın şehit edildiği Yeni Zelanda’daki terör saldırısına atıfla yayınladığı karikatürde elinde Kur’an bulunan bir Müslümanı, Kur’an-ı Kerim’i delip geçen mermiler vuruyor. “Kur’an sizi koruyamaz” yazılı mesajı verilen çizimlerde terör övülerek Yeni Zelanda’daki camii katliamına destek veriliyor.

Küstah dergi için biraraya geldiler

Peygamber Efendimiz’i "tecavüzcü" olarak betimleyen terör dergisine, 2015 yılında saldırı düzenlenmiş olay El Kaide ile ilintilendirilerek terör saldırısı olarak literatüre geçmişti. Açıktan İslam’a hakaret eden ve teröre destek veren bu aşağılık dergi için 2015’de dünya liderleri bir araya gelmiş, Paris’te yürüyüş düzenleyerekdestek mesajları yayınlamışlardı.

Müslümanlar için yürümediler

Fransa’daki terör dergisine yapılan saldırıdan 5 kat daha fazla ölümün gerçekleştiği Yeni Zelanda’daki saldırı için hiçbir dünya lideri bir araya gelme mesajı yayınlamadı. Şehit Müslümanlar için dünyanın hiçbir yerinde bir araya gelip aynı yürüyüş gerçekleştirilmezken batının iki yüzlülüğü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

İşte alçak karikatür;