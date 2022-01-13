İslam düşmanı alçak Hindulara şok! Şimdi hapı yuttular

Münübe Yılmaz

Hindistan’da yüksek mahkeme, İslam düşmanı aşırı sağcı Hindu dinî liderlerinin Müslümanlara yönelik alçakça söylemlerine karşı harekete geçti. Üç yüksek mahkeme hakimi, bazı Hindu aşırılık yanlılarının ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Müslümanlara ilişkin tehditleri hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Söz konusu açıklama, emekli bir yüksek mahkeme yargıcı olan Anjana Prakash’ın, Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunan birkaç Hindu dinî liderinin yargılanmasını talep eden bir dilekçeyi mahkemeye sunmasının ardından geldi. Üç hakim, dün yaptıkları açıklamada, davayı önümüzdeki hafta araştırmaya başlayacaklarını Uttarkand eyalet hükümetine bildirdiklerini söyledi.

“Müslümanları öldürdüğünüz için hapse girme konusunda endişelenmeyin”

Bilindiği gibi, İslam düşmanı Hindu dini liderler, geçtiğimiz ay Uttarakhand eyaletinin Hindularca kutsal kabul edilen Haridwar kentinde gerçekleştirdikleri bir toplantı sırasında Hinduları Müslümanları öldürmeleri için silahlanmaya çağırmıştı.

“100 Hindu 2 milyon Müslümanı öldürse…”

Toplantıda söz alan bir konuşmacı, kalabalığa Müslümanları öldürdükleri için hapse girme konusunda endişelenmemeleri gerektiğini söylemişti. Bir diğer Hindu dini lider de “100 Hindu 2 milyon Müslümanı öldürse, galip geliriz. Bu tavırla durursanız, ancak o zaman ‘sanatana dharma’yı (Hinduizmin mutlak bir biçimi) koruyabilirsiniz” demişti. Polis, nefret söylemi nedeniyle şüphelilerin sorguya alındığını, ancak herhangi bir tutuklama yapılmadığını söylemişti.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i Müslüman

Hindistan, 1,4 milyarlık nüfusunun yüzde 14'ünden fazlasını oluşturan 190 milyon Müslüman'a ev sahipliği yapıyor. Seçimleri kazanmasına rağmen, Başbakan Narendra Modi'nin milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP) giderek artan bir şekilde dinî azınlıklara, özellikle Müslümanlara karşı nefreti körüklemekle suçlanıyor. Uttarkand eyaleti de 2014'ten beri BJP tarafından yönetiliyor.