İslam Dünyasının Üniversite Liderleri GİBTÜ Ev Sahipliğinde Gaziantep’te Buluşuyor

43 ülkeden 100’ün üzerinde rektör, üst düzey akademik yönetici ve yükseköğretim temsilcisini bir araya getirecek olan İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı, 26-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep’te Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplantı, Türkiye’de bu kapsamda gerçekleştirilen ilk uluslararası yükseköğretim buluşması olma özelliği taşıyor. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, etkinliğin küresel işbirliği ve ortak projeler hedeflediğini belirtti.



Dört kıtadan üniversite liderlerini aynı platformda buluşturacak toplantıda; yükseköğretimde ortak vizyon, akademik iş birlikleri, araştırma ve geliştirme ağları, bilimsel hareketlilik, akademik diplomasi ve kurumsal dayanışma gibi başlıklar ele alınacak. Organizasyonun, İslam dünyasındaki üniversiteler arasında kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

43 ÜLKEDEN 100’ÜN ÜZERİNDE REKTÖR KATILIM SAĞLAYACAK

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, toplantının yalnızca bir akademik buluşma olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki uluslararası vizyonunu yansıtan stratejik bir girişim olduğunu belirtti. Demir, organizasyonun büyüklüğüne dikkat çekerek, “Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu toplantıya 43 ülkeden 100’ün üzerinde rektör katılım sağlayacak. Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyadan üniversite yöneticileri Gaziantep’te bir araya gelecek. Bu yönüyle toplantı yalnızca İslam dünyasına değil, küresel akademik iş birliğine de katkı sunacak önemli bir platformdur” değerlendirmesinde bulundu.

AKADEMİK DİPLOMASİ VE ORTAK GELECEK VURGUSU



Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan krizler ve küresel dönüşümlerin üniversitelere önemli sorumluluklar yüklediğini ifade eden Demir, yükseköğretim kurumlarının bilgi üretmenin yanı sıra uluslararası diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesinde de etkin rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda düzenlenen toplantının, üniversiteler arasında ortak çalışma kültürünü güçlendireceğini ve akademik diplomasinin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

GAZİANTEP’İN STRATEJİK KONUMU ÖNE ÇIKIYOR

Toplantının Gaziantep’te düzenlenmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Demir, kentin sahip olduğu stratejik konuma dikkat çekti. Gaziantep’in Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu belirten Demir, şehrin artık yalnızca sanayi, ticaret ve gastronomiyle değil; uluslararası ilişkiler, akademik iş birlikleri ve küresel vizyon odaklı organizasyonlarla da öne çıktığını ifade etti.

KATILIM BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Organizasyona yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirten Demir, farklı ülkelerden üniversite yöneticilerinin son günlerde de katılım taleplerini iletmeye devam ettiğini söyledi. Planlanan katılım sayısının üzerine çıkıldığını ifade eden Rektör Demir, toplantının uluslararası akademik çevrelerde büyük heyecan oluşturduğunu dile getirdi.

AÇILIŞ KONUŞMASINI YÖK BAŞKANI ÖZVAR YAPACAK



Toplantının açılış programında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşmasının ardından çeşitli oturumlar düzenlenecek. Program kapsamında üniversiteler arası iş birliği modelleri, ortak araştırma projeleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile yükseköğretimin geleceğine yönelik stratejik konular masaya yatırılacak.

TÜRKİYE’NİN AKADEMİK VİZYONUNA KATKI



GİBTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı’nın, Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine önemli katkılar sunması bekleniyor. Toplantının sonunda üniversiteler arasında yeni iş birliği ağlarının kurulması, ortak projelerin geliştirilmesi ve bilimsel dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılması hedefleniyor. 26-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek bu tarihi buluşma, Türkiye’nin akademik diplomasi alanındaki en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.