İslam dünyasının sorunlarına dair Gazeteci yazar Murat Özer, bir seyyahın gözünden İslam dünyasına bakarken, temel problemlerimize değinmeyi de unutmamış ‘Varoluş Savaşımız’ ismini verdiği kitabında.

Ekin Yayınları’ndan çıkan eser emperyal devletlerin boyunduruğu altına girmiş ümmet coğrafyasının hüznünü etkileyici bir üslupla anlatmış. Bir öze dönüşten bahseden Özer, temel dinamiklerimizin etrafında asgari müştereklerde buluşmamızın önemine çarpıcı gerekçelerle dikkat çekmiş. Ümmetin sorunlu bölgelerini tek tek ele alan Özer, problemlerin temeline inerken çözüm yollarına da işaret etmiş.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.