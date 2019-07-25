İslam dünyasının sorunlarına dair
Gazeteci yazar Murat Özer, bir seyyahın gözünden İslam dünyasına bakarken, temel problemlerimize değinmeyi de unutmamış ‘Varoluş Savaşımız’ ismini verdiği kitabında.25 Temmuz 2019 Perşembe 09:05
Ekin Yayınları’ndan çıkan eser emperyal devletlerin boyunduruğu altına girmiş ümmet coğrafyasının hüznünü etkileyici bir üslupla anlatmış. Bir öze dönüşten bahseden Özer, temel dinamiklerimizin etrafında asgari müştereklerde buluşmamızın önemine çarpıcı gerekçelerle dikkat çekmiş. Ümmetin sorunlu bölgelerini tek tek ele alan Özer, problemlerin temeline inerken çözüm yollarına da işaret etmiş.
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