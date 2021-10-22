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Dünya İslam dünyasının önde gelen felsefecilerinden Mısırlı Hasan Hanefi hayatını kaybetti
Dünya

İslam dünyasının önde gelen felsefecilerinden Mısırlı Hasan Hanefi hayatını kaybetti

Mısırlı İslam düşünürü Hasan Hanefi yaşamını yitirdi. Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Hanefi'nin (86) vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:36:00 -
İslam dünyasının önde gelen felsefecilerinden Mısırlı Hasan Hanefi hayatını kaybetti

Hanefi'nin ömrünü düşünce ve felsefe ekseninde geçirdiğini, yazdığı kitapların Arap dünyasının ve diğer ülkelerin kütüphanelerini süslediğini ifade eden Tayyib, Hanefi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Mısır'da 1935'te dünyaya gelen Hanefi, İslami solun en önemli teorisyenlerinden ve ülkedeki en önemli felsefecilerden biri olarak kabul ediliyordu. Hanefi, 1973 ile 1995 yılları arasında Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde felsefe eğitimi verdi. Seyyid Kutub'un yeniden yapılanma düşüncesini geliştirdi.

Hanefi'nin, İslam dünyasında düşünceye dair ün yapmış pek çok eseri bulunuyor.

 

 

 

 

 

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