İslam dünyasında en çok kripto para kullanıcısı o ülkede

Münübe Yılmaz

Kripto para birimleriyle ilgilenen bir şirket olan TripleA tarafından yayınlanan bir rapor, Müslüman ülkeler arasında kripto para kullanımının her geçen gün arttığını gözler önüne serdi. Al-Madina gazetesinin bildirdiğine göre, Pakistan 9 milyon kişi ile İslam dünyasında en fazla kripto para kullanıcısı olan ülke olarak kayda geçti. Mısır, 1 milyon 800 bin kişiyle Arap dünyasında en fazla kripto para sahibinin olduğu ülke olurken, Mısır’ı 878 bin kullanıcıyla Fas takip etti. Suudi vatandaşları ise kripto para birimlerine sahip olanlar açısından Arap dünyasında üçüncü sırada yer aldı. Dijital para birimine sahip toplam 453 bin Suudi olduğu belirtildi.

Kripto para birimi sahiplerinin yüzde 71'i erkek

TripleA tarafından yayınlanan rapor, erkeklerin dünya çapındaki toplam kripto para birimi sahiplerinin yaklaşık yüzde 71'ini oluşturduğunu, kadınların ise yüzde 21’de kaldığını da gösterdi. Rapora göre 34 yaş altı kullanıcıların oranı ise yüzde 58 oldu.

Pakistan, kripto parayı yasaklamak için harekete geçmişti

Bilindiği gibi, Pakistan Merkez Bankası ve hükümet yetkilileri, geçtiğimiz günlerde kripto para kullanımını yasaklamak için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.