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Dünya İslam dünyası sessiz! Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırıları...
Dünya

İslam dünyası sessiz! Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırıları...

Çok sayıda siyonist işgal rejimi sözde polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan ve ibadet eden Filistinlilere saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 10:59:00 -
İslam dünyası sessiz! Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırıları...

Siyonist işgal rejimi sözde polislerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları devam ediyor.

İşgalciler, bugün de Mescid-i Aksa'da nöbet tutan ve ibadet eden Filistinlilere saldırdı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren çok sayıda siyonist işgalci, Filistinlilerin Kıble Mescidi'ni terk etmesini istedi.

Mescidi terk etmek istemeyen Filistinliler darp edildi.

Saldırı sırasında bazı Filistinli yaralanırken bazıları da siyonist işgalciler tarafından alıkonuldu. (İLKHA)

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