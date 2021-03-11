Bir aileyi aile yapan temel unsurlardan biri hiç şüphesiz çocuktur. Çocuk yetiştirmek günümüz dünyasında gün geçtikçe daha çok zor durumuna dönüşmektedir. Her anne ve babanın hedefi ahlaklı ve dinine bağlı çocuklar yetiştirmektir. Çocuklarını İslam ahlakına göre yetiştirmek isteyen anne ve babalar, İslam dinine göre nasıl çocuk yetiştirilir? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

İslam dinine göre çocuk nasıl yetiştirilmelidir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) çocuk yetiştirmek konusunda şüphesiz en büyük örneğimizdir. Gelin birlikte Peygamber Efendimizin çocukları yetiştirirken neler yaptığını ve nelere dikkat ettiğini öğrenelim…

1. Peygamberimiz çocuklara hoşgörü ile yaklaşmış, ilgi göstermiş, şakalaşmıştır. "Yavrucuğum..." gibi sıcak ifadeler kullanmıştır.

2. Peygamberimiz çocuklara taklit yoluyla eğitim yolunu açmıştır. Buhari ve Tirmizi'nin aktarımlarına göre, Rasulullah İbn Abbas'ın kendisine bakarak abdest alması ve Enes'i ve arkadaşını namaza çağırıp kendisine bakarak namaz kılmalarını sağlamıştır.

3. Rasulullah'ın çocukların 7 yaşında namaza alıştırılması ve 10 yaşına vardıklarında namaz kılmazlarsa yaptırım uygulamaya daveti, kontrollü bir disiplin gerekliliğine işarettir.

4. Tirmizi'deki hadise göre "Rasulullah, bir çocuğa eve girdiğinde ev halkına selam vermesini tavsiye etmiş ve bu selamla hem kendisinin hem de ailesinin hayır bulacağını eklemiştir." Peygamberimizin çocuklarla ilgili bu tür yaklaşımları, hayatın içindeki uygulamalarla irtibatlı ikna temelli eğitim örnekliğidir.

5. Rasulullah, çocuk eğitiminde mükafatlandırmayı sosyal ilişki ağırlıklı da gerçekleştirmiştir.

6. İbn Mace'nin aktarımına göre Rasulullah, içlerinde çocukların da bulunduğu bir toplulukla bir vadiden veya bir yokuştan geçerken, bu hangi vadi ya da bu hangi yokuş gibi sorularla soru cevap şeklinde grup ve çevre eğitimine örneklik oluşturmuştur.

7. Rasulullah'ın çocuk eğitiminde tedricilik ve sabır faktörüne özen gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü o hikmetle davranan bir Rasul'dü ve tedricilik de insan fıtratına en uygun eğitim metodudur. Kur'an-ı Kerim 23 senede tamamlanmıştır. Namaz örneği bunun en iyi uygulamasıdır. Kaynak: Peygamber Örnekliğinde İslam’da Çocuk Eğitimi - Zehra Ç. Türkmen