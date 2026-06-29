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Aktüel İslam âlimi Şeyh Said dualarla anılıyor
Aktüel

İslam âlimi Şeyh Said dualarla anılıyor

Yeniakit Publisher
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İslam âlimi Şeyh Said dualarla anılıyor

CHP zulmüne maruz kalan ve 1925 yılında idam edilen İslâm alimi Şeyh Said şehadetinin 101. yıldönümünde rahmet ve dualarla yâd ediliyor. İslâm’ı kendisine rehber edinerek, zulümlere boyun eğmeyen Şeyh Said, son devrin önde gelen din mazlumlarından biri oldu. Bölgesinin önemli İslam alimlerinden olan Şeyh Said 29 Haziran 1925’te idam edilmişti.

HABER MERKEZİ

CHP’nin tek parti zulmüne maruz kalan ve 1925 yılında idam edilen İslâm alimi Şeyh Said şehadetinin 101. yıldönümünde rahmet ve dualarla. İslâm’ı kendisine rehber edinerek zulümlere boyun eğmeyen Şeyh Said son devrin önde gelen din mazlumlarından biri oldu. Bölgesinin önemli İslam alimlerinden olan Şeyh Said, 29 Haziran 1925’te idam edilmişti. İnandığı gibi yaşayan ve bu uğurda mücadele eden Şeyh Said’in maruz kaldığı üzücü muamele halen yüreklerin sızlamasına vesile oluyor.

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