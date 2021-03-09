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İSLAM İslam alemi Miraç gecesi heyecanına hazırlanıyor: Müslümanlar Miraç gecesini nasıl geçirmeli?
İSLAM

İslam alemi Miraç gecesi heyecanına hazırlanıyor: Müslümanlar Miraç gecesini nasıl geçirmeli?

İslam alemi, Regaib ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nin heyecanına hazırlanıyor. Müslümanlar Efendimiz (SAV)'ın Miraç'a yükseldiği geceyi, 10 Mart Çarşamba günü idrak edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 22:47:00 - 2021-03-09 23:04:20
İslam alemi Miraç gecesi heyecanına hazırlanıyor: Müslümanlar Miraç gecesini nasıl geçirmeli?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi, 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

İsra Suresi 1. Ayet-i Kerimesi

Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olarak bilinen Miraç gecesi, yüce Kur'an'da Cenab-ı Hak tarafından şöyle anlatılmıştır:

"Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir." (el-İsrâ, 1)

Peygamberimiz (SAV) Recep ayında oruç tutmayı önermiştir

Efendimiz (SAV) da içinde bulunduğumuz Recep ayına ilişkin şu tavsiyede bulunmuştur: "Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur."

Miraç gecesi nasıl idrak edilmeli?

Dini kaynaklara göre Miraç gecesinin yaşanacağı gün en önemli hususlardan biri, beş vakit namazın farz olarak kılınmasıdır. Alimler, bu gecede namaz kılmanın önemine dikkat çekerek, namaz borcu olanlara kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

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