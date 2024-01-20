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Yerel Islak zeminde minibüs devrildi! Yaralılar var
Yerel

Islak zeminde minibüs devrildi! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:32:00 -
Islak zeminde minibüs devrildi! Yaralılar var

Balıkesir'in Gönen ilçesinde minibüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yana devrilmesi sonucu meydana gelen meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

C.C. idaresindeki 10 HF 716 plakalı minibüs, Gönen-Bandırma kara yolunun Buğdaylı Mahallesi mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yana devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan A.Ü'nün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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