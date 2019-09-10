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Islak kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiye tarifi

Her zamanki kurabiye tarifinizden sıkıldıysanız; size yepyeni bir önerimiz var. Hem ailenizin hem misafirlerinizin yüzünü güldürecek ıslak kurabiye tarifi için kağıt ve kalemlerinizi hazırlamaya ne dersiniz? İşte, dillere destan ıslak kurabiyenin tarifi… Islak kurabiye nasıl yapılır?

10 Eylül 2019 Salı 21:57
Islak kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiye tarifi

Her zamanki kurabiye tarifinizden sıkıldıysanız; size yepyeni bir önerimiz var. Hem ailenizin hem misafirlerinizin yüzünü güldürecek ıslak kurabiye tarifi için kağıt ve kalemlerinizi hazırlamaya ne dersiniz? İşte, dillere destan ıslak kurabiyenin tarifi… Islak kurabiye nasıl yapılır?

Islak kurabiye nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 adet yumurta
  • 125. gram margarin
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket karbonat
  • 3 su bardağı un

Şerbet için:

  • 2 çay bardağı şeker
  • 2 çay bardağı su 

Öncelikle işe şerbeti hazırlayarak başlamalısınız.

Su ile şekeri ocağa alıp, kaynatın.

Kaynayan şerbetin altını kapatıp soğumaya bırakın.

Derin bir kasenin içerisine yumurta ve şekeri alıp çırpın.

Şeker eriyince karışıma sıvı yağ ve margarini ekleyin.

Ardından kurabiye hamurunun kalan malzemelerini karışıma ekleyin.

Hamuru güzelce yoğurun.

Hamur kıvam alınca küçük toplar hazırlayın.

Kurabiyelerinizi yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

Kurabiyelerin üzerine bir çatalla hafifçe bastırın.

Ardından kurabiyeleri önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına sürün.

Fırından çıkardığınız kurabiyeleri tek tek şerbetin içerisine daldırın. Kurabiyelerin şerbet içerisinde 2-3 saniye kalması yeterli olacaktır.

Servis aşamasında kurabiyelerin üzerine hindistan cevizi serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 21:57
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