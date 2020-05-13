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Sağlık

İslahiye’de gün çocukların günü

4 Nisan‘da yayımlanan genelge ile başlayan 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı bugün bir nebzede olsa gevşetilerek 0-14 yaş çocukların dışarı çıkmaları sağlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:59:14 -
İslahiye’de gün çocukların günü

4 Nisan‘da yayımlanan genelge ile başlayan 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı bugün bir nebzede olsa gevşetilerek 0-14 yaş çocukların dışarı çıkmaları sağlandı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninden faydalanarak 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkabildiler. Bugün ise kontrollü normalleşme planına kapsamında tüm Türkiye ‘de olduğu gibi İslahiye’deki 0-14 yaş arası çocuklar saat 11.00 itibari ile dışarıya çıktılar.


Yeni normale dönüş süreci devam ederken, bugün çocukların günüydü, çocuklar anne veya babaları ile birlikte dışarıya çıkmanın keyfini yaşadılar.


Dışarıya çıkan çocukların oldukça mutlu oldukları gözlerinden okunuyordu.

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