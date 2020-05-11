  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İslahiye’de berber ve kuaförlerde hizmet başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibariyle hizmete başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:01:52 -
İslahiye’de berber ve kuaförlerde hizmet başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibariyle hizmete başladı.


Korona virüsle mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibariyle hizmete başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’in İslahiye İlçesinde berberler ve kuaförler 21.03.2020 tarihli genelgeye bağlı olarak yayınlanan 04.05.2020 tarihli genelgede bahsedilen kurallara uymak kaydı ile sabah 09:00 ila akşam 21:00 arasında randevulu olarak hizmet vermeye başladı.


Açılma kararının esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. İki taraf içinde hem korona virüs salgınından bir nebzede olsa kurtulmanın sevinci hem de uzun süreden bu yana uzayan saçlarını kestirmenin sevincini bir arada yaşadı.


Berber ve kuaförlerin, bir koltuğun boş bırakılması, sosyal mesafe uyulması, maske ve eldiven takılması gibi uyması zorunlu olan kurallara uyulduğu görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı