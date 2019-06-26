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İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük 67 TL...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sosyal Çalışma Programı kapsamında öğrencileri günlük 67 TL ücretle çalışma programına dahil edecek. Öğrenciler bu sayede kazanç elde edebilecek ve iş hayatındaki zorlukları yenmesini öğrenebilecek. Peki Sosyal Çalışma programı detayları nedir? Nasıl başvuru yapılır?

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:51
İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük 67 TL...

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başvuruları başladı. Öğrenciler günlük 67 TL ücretle çalışma programında dahil olacak. Buna göre Soyal çalışma programı  başvuruları 25 Haziran 2019 tarihinde başlamış olup en geç 28 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Peki İŞKUR'un günlük 67 TL ücret verdiği Sosyal Çalışma Programı başvuru şartları neler? İşte SÇP başvuracak adayların bilmesi gerekenleri...

Başvuru şartları nedir?

Öğrencilerin Sosyal Çalışma Programına başvuru yapabilmeleri için aktif olarak öğrenci olmaları gereklidir. Yani şu an Üniversitelerin 1,2,3,ve 4. sınıflarında öğrencilikleri devam edenler ve uzaktan eğitim alanlar SÇP'ye katılabilir. Fakat Açık öğretim yükseklisans ve Doktora öğrencileri Sosyal Çalışma Programın'dan yararlanamaz.

SÇP 'ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olması gerekiyor

Başvuru yapacak öğrencilerin dönem sonu genel akademik ortalaması 4'lük sisteme göre 2'nin, 100'lük sisteme göre ise 53.33 ün altında olmaması şart.

Sosyal Çalışma Programı'na başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olması ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada, çalışıyor kaydı olmamasını gerekiyor.

Sosyal Çalışma Programı uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler programdan yararlanamaz. üniversitelerin yaz uygulama programlarından ders alan öğrencilere SÇP'den başvuru yapamaz.

Günlük 67 TL verilecek

İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programına katılan adaylara günlük ödeme yapılacak ve aynı zamanda sigortaları da gidecektir. Bu kapsamda 3 aylık çalışma dönemine sahip olarak adaylara günlük 67,35 TL verilecek.

Haftada 3 gün çalışacak öğrenciler ayda 12 x 67,35 TL = 808,20 TL ücret alacaklardır.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 22:51
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