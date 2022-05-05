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Gündem İŞKUR'dan çalışan annelere destek
Gündem

İŞKUR'dan çalışan annelere destek

Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten son 6 yılda 36 bin 308 kişi faydalandı. Bu kişilere 106 milyon 957 bin 919 lira yarım çalışma ödeneği verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 11:55:00 - 2022-05-05 11:58:03
İŞKUR'dan çalışan annelere destek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çalışma hayatına ara vermeden çocuğunu büyütmek isteyen kadınlara yönelik 2016'nın nisan ayında hayata geçirilen "yarım çalışma ödeneği" uygulaması devam ediyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 dönemini içeren 15 ayda, 5 bin 238 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Uygulamaya dahil olan kişilere 24,4 milyon lira ödeme yapıldı.

Programın hayata geçirildiği tarihten 1 Nisan 2022'ye kadar ise toplam 36 bin 308 kişiye, 106 milyon 957 bin 919 lira ödendi.

Ödenek için aranan şartlar

Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.

Ödenekten yararlanılabilmesi için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesi ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması şartları aranıyor.

Bu şartları taşıyanların, ödenekten yararlanabilmesi için analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR'a ve çalıştıkları iş yerine ilgili belgelerle başvurması gerekiyor.

İş veren engelleyemiyor

İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor.

İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

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