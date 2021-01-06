İŞKUR TYP iş ilanları başvuru şartları

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç).

İŞKUR TYP alımları ne zaman nasıl yapılır?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

• Noter kurası yöntemi,

• Liste yöntemi,

• Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci Liste’deki başvuranlar tamamlanmadan 2. Liste’den başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

• Kadınlar,

• 35 yaş üstü bireyler,

• Engelliler,

• Eski hükümlüler,

• Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

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