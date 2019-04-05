İŞKUR TCDD personel alım son dakika demiryolları alımı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce işsize iş imkanı sunmaya devam ediyor. İŞKUR devlet demiryolları personel alımı 2019 ne zaman yapılacak? İŞKUR'un Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) toplam 356 personel alımı yapılacak. TCDD'den KPSS şartsız personel alım ilanı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR TCDD alımlarına ilişkin son dakika haberleri.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) tarafından 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı ve 40 liman vinç operatörü istihdam edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, toplam 356 işçi alımı gerçekleştirilecek. İşte, TCDD'ye 356 personel alımı ile ilgili detaylar ve İŞKUR personel başvuru ile ilgili bazı bilgiler...

TCDD toplam 356 personel alımı yapılacak. Şimdi iş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR TCDD personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR TCDD personel alımı başvuru şartları neler sorusuyla ilgili detayları sizin için derledik..

TCDD İŞKUR personel başvurusu nasıl yapılır?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda, 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak. Kurumun iş gücü talepleri, 9-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanacak. Erkek olma şartı aranan ve 36 yaşından gün almamış adaylar, İŞKUR'da yayımlanan ilanlardan sadece birine müracaat edebilecek. Söz konusu işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak.

İŞKUR başvuruları nereye yapılacak?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

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