İŞKUR, sektörlerin istihdam haritasını çıkardı

İstihdamın artırılması konusunda bütçesinden ayırdığı kaynaklarla hem işverenlere hem de çalışanlara teşvikler sunan İŞKUR, bu kez de sektörlerin istihdam haritasını çıkardı. İŞKUR’un araştırmasında listeye bakıldığında özellikle hizmet sektöründe istihdam artışı yaşanacak.

Turizm olanaklarının gelişmesiyle birlikte konaklama ve yiyecek hizmetlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 38’inde, insan sağlığı ve sosyal hizmet firmalarının yüzde 31’inde de istihdam artacak. Diğer yandan sektör temsilcilerinin de beklediği gibi inşaat sektöründeki şirketlerin yüzde 21’inde ve ulaştırma-depolama firmalarının da yüzde 15’inde istihdam azalacak.

Meslek eğitimine hız verecek

İstihdam beklentisi yüksek olan sektörlere önem biraz daha artacak. Bu noktada meslek edindirme ve işbaşı eğitim kursları devreye girecek. Bu kurslarda verilecek eğitimlerle kursiyerlerin istihdam edilmesi sağlanacak. Eğitim boyunca masraflar devlet tarafından karşılanacak.