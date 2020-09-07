İş arayan vatandaşlar internet üzerinden her gün yayınlanan yeni ilanlara göz atıyor. İŞKUR hem iş ilanları hem de eğitim programlarıyla iş arayanlara destek oluyor. Yayınlanan yeni ilanları merak edenler İŞKUR üzerinden iş başvurularını nasıl yapmaları gerektiğini araştırıyor.

İŞKUR personel alımı

İŞKUR’a Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ve e devletten ulaşmanız mümkün. esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Ardından iş arayan girişine tıklayın. Bir şifreniz yoksa yeni bir şifre alabilir ya da sisteme e devlet şifresiyle giriş yapabilirsiniz.

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İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR güncel iş ilanlarına birkaç saniye içinde ulaşabilirsiniz. Meslek ve şehir tercihlerinizi yaptıktan sonra onlarca ilan karşınızda sıralanacaktır. İŞKUR e şube üzerinden iş ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

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İŞKUR memur alımı

Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak olan personellerle ilgili bazı ilanlar İŞKUR’da yayınlanıyor. İş arama kısmından kamuyu seçerek söz konusu ilanlara erişebilirsiniz.

İşbaşı eğitim programları

İŞKUR iş arayanlara yeni kapılan açmak için hem de belirli bir süre maddi destek kazanması için çeşitli eğitim programları sağlıyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI İÇİR TIKLAYINIZ