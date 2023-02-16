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Ekonomi İŞKUR kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alacak
Ekonomi

İŞKUR kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Ankara’da görevlendirilmek üzere, Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 15:01:00 -
İŞKUR kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay’ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere, Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti (2 kişi) alımı yapılacaktır.

Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin iş tanımına Kurumumuz web sayfasında yer alan “Duyurular” sekmesinden ya da https://bit.ly/3XgDjIH adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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