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Ekonomi İŞKUR kamu personel alımı var mı? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı
Ekonomi

İŞKUR kamu personel alımı var mı? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı

Kıyı Emniyeti işçi alımı ne zaman nasıl yapılacak? İş arayan pek çok kişi güncel ilanların bulunup bulunmadığını araştırıyor. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 11:38:00 -
İŞKUR kamu personel alımı var mı? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı

İş arayan pek çok kişi İŞKUR üzerinden güncel ilanların mevcut olup olmadığını, hangi kurumların işçi alacağını araştırıyor.

İŞKUR kamu personel alımı var mı? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 33 daimi işçi statüsünde personel istihdamına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

İlanlar, İŞKUR'un " esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün personel alımı, deniz trafik operatörü, ikinci kaptan, büro personeli ve mühendis istihdamını kapsıyor.

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