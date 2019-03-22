İŞKUR kamu personel alım son dakika başvuruları ÖSYM, TÜBİTAK, JGK alımları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamuda istihdam edilmek üzere alımı yapılan kamu personel alımlarına ilişkin son dakika İŞKUR 2019 personel alımı yapıyor. İŞKUR kamu 2019 alımlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ÖSYM, TÜBİTAK ve Jandarma Genel Komutanlığı personel alımının yaptığı görülüyor. Peki İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR üzerinden hangi kurumlar memur alımı yapıyor? İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte o detaylar.

Türkiye İş Kurumu-İŞKUR her gün binlerce vatandaşın iş bulma umudu oluyor. Kurum üzerinden her gün onlarca yeni ilan yayınlanırken, yüzlerce kişi de iş bulabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaş İŞKUR'da yayınlanan ilanlar ile istihdam edildi. Kurum 2019 hedefini de 2 milyon istihdam olarak belirledi. İŞKUR'da özel sektörün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları için de personel arayışı sürüyor. Peki İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR üzerinden hangi kurumlar memur alımı yapıyor? İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte o detaylar...

İŞKUR 2019 kamu personel alımları son dakika

Hali hazırda kurumun internet sitesinde yayınlanan ilanlarla 4 farklı kamu kurumu personel arıyor. Bu kurumlar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ÖSYM, TÜBİTAK ve Jandarma Genel Komutanlığı olarak göze çarpıyor.

İŞKUR 2019 başvuru şartları neler?

İŞKUR'da yayımlanan kamu personeli alım ilanları için her kurum kendi şartlarını belirliyor. KPSS puanı, ilgili alanlardan mezun olma gibi şartlar bu ilanlarda aranabiliyor. Ancak genel olarak bu ilanlara başvururken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ön koşulu sunuluyor.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı 2019 İŞKUR personel alım başvuruları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İŞKUR üzerinden yayımlanan ilan ile 6 adet sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu. Yapılan duyuruda başvuru genel şartlarında, "dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak" ön koşulu başvuru için belirtildi. Bunun yanı sıra erkek adaylar için askerlikten muaf olmak, yapmış olmak ya da en az 1 yıl tecilli olmak gibi şartlar sunuldu.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı başvuru şartları İŞKUR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındanmezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı

2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.

I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

III. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

İŞKUR ÖSYM personel alım başvuruları ne zaman ve başvuru şartları neler?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan İŞKUR ilanında 5 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda başvuru genel şartları kısmında, "dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak" şartı ön koşul olarak belirlendi.

İŞKUR TÜBİTAK memur alım başvuruları son dakika

TÜBİTAK tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda dağıtıcı ve memur olmak üzere 2 farklı kadroda toplam 7 personel alınacağı duyurulurken, her bir kadro için farklı şartlar belirlendi. Dağıtıcı kadrosu için en az lise mezunu olma şartı aranırken, memur kadroları için ise iki yıllık ve dört yıllık üniversite mezuniyeti isteniyor.